CBS News è l’applicazione ufficiale dell’omonima testata di notizie statunitense che ora è disponibile anche in Italia con un nuova versione migliorata.

L’app offre la possibilità di guardare CBSN, un canale di notizie video in streaming in diretta live 24/7 che include report originali e spettacoli quotidiani fruibili sia dal vivo che on-demand in lingua inglese.

CBS News fornisce notizie che riguardano gli USA e non solo

Lo strumento di informazione fornisce le ultime notizie attraverso un’innovativa esperienza video interattiva e consente di ricevere aggiornamenti in tempo reale per le notizie in evoluzione e ultime news nel corso della giornata che riguardano gli Stati Uniti e il resto del mondo, con la facoltà di ricevere le notifiche push.

Previous Next Fullscreen

L’applicazione permette di visualizzare l’andamento dei titoli azionari e le informazioni di mercato più recenti da CBS MoneyWatch e di condividere contenuti e storie con amici e familiari via e-mail, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.

L’app suggerisce anche video clip on-demand e contenuti da CBS Evening News, CBS This Morning, 60 Minutes, 48 Hours, Sunday Morning e Face the Nation.

CBS News è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità, contatti, posizione, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

Leggi anche: Offerte per app e giochi Android