Bright Sky è un’applicazione che fornisce supporto e informazioni a chiunque si trovi in una relazione violenta o sia preoccupato per qualcuno che sta vivendo una situazione analoga.

Lo strumento mette a disposizione un elenco nazionale unico di servizi di supporto specializzati in violenza domestica e offre la possibilità di contattare quello più vicino effettuando una ricerca per zona o CAP, oppure utilizzando la posizione corrente.

L’app Bright Sky aiuta chi si trova in una relazione violenta

Bright Sky include dei questionari per verificare la sicurezza di una relazione, più una sezione per sfatare i miti sulla violenza domestica e gli abusi sessuali, inoltre è presente un diario in cui si possono annotare gli episodi di violenza sotto forma di testo, audio, video o foto, senza che nessuno dei contenuti venga salvato sul dispositivo.

Previous Next Fullscreen

L’applicazione può essere camuffata in app meteo e fornisce informazioni sulla violenza domestica, consigli e informazioni sul consenso sessuale, lo stalking e le molestie e su come migliorare la propria sicurezza online, oltre a collegamenti a risorse e informazioni supplementari su temi riguardanti la violenza domestica.

Bright Sky è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, fotocamera, microfono, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

Da non perdere: Che le danze sul Play Store abbiano inizio: più di 70 le app e i giochi in sconto