AniWeather è un’applicazione che fornisce previsioni del tempo orarie fino a 48 ore e previsioni giornaliere per 7 giorni per la località rilevata dal GPS o per una qualsiasi altra nel mondo, in base ai dati meteorologici forniti da OpenWeather.

La schermata principale visualizza la temperatura effettiva e percepita, la percentuale di umidità, la pressione atmosferica e la velocità del vento, con un carosello nella parte inferiore che mostra la temperatura e le previsioni per i prossimi 7 giorni.

AniWeather mostra le previsioni del tempo fino a 7 giorni

Con uno swipe è possibile passare alle schermate tre successive che visualizzano le previsioni meteo orarie per la giornata corrente, le previsioni giornaliere per i 7 giorni a venire che includono anche l’indice UV e infine i grafici per temperatura, quantità di precipitazioni e velocità del vento.

L’interfaccia dell’applicazione per il meteo è caratterizzata da accattivanti animazioni per ogni condizione meteorologica, giorno / notte e velocità del vento, mentre nelle opzioni è possibile scegliere tra i sistemi di misura metrici, imperiali o standard, ma purtroppo manca il widget.

AniWeather è disponibile per Android gratuitamente supportata da un acquisto in-app opzionale di € 2,49 per supportare lo sviluppo dell’app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione che è necessario abilitare affinché l’app funzioni correttamente.

Per l'installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

