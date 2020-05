È finalmente iniziato il roll out della versione stabile di Android 10 per Xiaomi Mi Note 10/Pro. In attesa di MIUI 12, la cui versione Global Stabile sarà disponibile per tutti a partire da fine giugno, il camera phone riceve ancora MIUI 11, in tre varianti destinate ai mercati internazionali.

Novità di Android 10 per Xiaomi Mi Note 10

Come dicevamo sono tre le versioni appena rilasciate: la versione MI, destinata al mercato globale, la versione RU, per la Russia, e la versione EU, quella che ci interessa maggiormente, destinata al mercato europeo. Al netto di alcune piccole differenze, dettate più che altro dalle diverse legislazioni, le novità sono le medesime per tutte le varianti.

Insieme ad Android 10, le cui molte novità sono comunque abilmente celate all’interno dell’interfaccia MIUI di Xiaomi, arrivano anche le patch di sicurezza del mese di aprile. Da notare che l’aggiornamento riguarda anche Xiaomi Mi Note 10 Pro, che differisce dal modello normale solo per una differente quantità di memoria e per l’utilizzo di un sistema a 8 lenti invece di sette per quanto riguarda il sensore principale.

La versione EU e quella RU, pur riportando la denominazione stabile, sono in realtà una “beta stabile” per cui l’installazione è consentita solamente agli utenti selezionati casualmente da Xiaomi.

Come installare l’aggiornamento

Mentre per quanto riguarda la versione MI, considerata stabile, sono presenti sia la ROM da installare tramite Fastboot che quella Recovery (utilizzabile anche per l’installazione tramite l’Updater di Xiaomi), per le versioni EU e RU è presente solo la versione Recovery.

Se non siete stati selezionati è quindi necessario avere il bootloader sbloccato e utilizzare una custom recovery per procedere all’installazione della nuova ROM. Per la versione MI invece è sufficiente copiare l’aggiornamento (che pesa 2,6 GB) all’interno dello smartphone e avviare l’aggiornamento utilizzando la voce “Scegli il pacchetto di aggiornamento” presente nelle Impostazioni MIUI.

A seguire i link per scaricare il file e procedere all’installazione, a meno che non vogliate attendere l’arrivo del nuovo firmware tramite OTA o non siate tra i fortunati utenti scelti da Xiaomi.

Xiaomi Mi Note 10 Global – Recovery – Fastboot

Xiaomi Mi Note 10 EU – Recovery

Xiaomi Mi Note 10 RU – Recovery

Ricordate di salvare i vostri dati prima di iniziare l’installazione dell’aggiornamento per evitare sorprese in caso di malfunzionamenti.