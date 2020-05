Segnalati per Samsung Galaxy A50s e Redmi Note 8T nuovi aggiornamenti da installare. Vediamo subito le novità e quello che c’è da sapere per installare gli update.

Le novità degli aggiornamenti di Samsung Galaxy A50s e Redmi Note 8T

Per Samsung Galaxy A50s il nuovo aggiornamento in questione introduce la versione firmware A507FNXXU4BTD3 con le patch di sicurezza di maggio 2020 e alcune novità. Fra queste la funzione di registrazione dello schermo, la possibilità di utilizzare il flash quando si scattano foto a 48 megapixel e, secondo quanto emerso, alcuni miglioramenti per il riconoscimento delle impronte digitali.

Redmi Note 8T riceve invece un update che porta la MIUI alla versione 11.0.9.0 per un aggiornamento più che altro correttivo che, teste il changelog a seguire, introduce dei miglioramenti alla stabilità del sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy A50s e Redmi Note 8T

L’aggiornamento per Redmi Note 8T è in fase di rilascio in Italia. Qualora non vi sia ancora arrivata la notifica relativa, potete forzare manualmente la ricerca e installare recandovi nelle impostazioni del telefono e accedendo alla sezione riservata agli aggiornamenti: Info sistema>Aggiornamenti di sistema.

Discorso diverso invece per Samsung Galaxy A50s per il quale l’update in questione è stato segnalato in India, ma che presumiamo arrivi nei prossimi giorni/settimane anche da noi. Per verificarne la presenza, solito discorso: controllate la sezione apposita del menù delle impostazioni del telefono.

Ringraziamo Stefano Vacca per la segnalazione