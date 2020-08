La novità annunciata a inizio mese per Android TV, che consiste nel far comparire alcuni suggerimenti riguardanti i contenuti da vedere, non sembra essere stata gradita da tutti gli utenti: oggi vi spieghiamo come disattivare quelli che alcuni ritengono veri e propri ads (o annunci pubblicitari), anche se si tratta di un metodo forse temporaneo e non eccessivamente “elegante”. Nel frattempo spunta una novità interessante che tocca l’app Google Home, ma cerchiamo di procedere con ordine.

Come disattivare i cinematics highlights su Android TV

Con l’ultimo aggiornamento di Android TV Home e Android TV Core Services, Google ha fatto debuttare i “cinematics highlights” a bordo delle smart TV dotate di sistema operativo Android TV. Nel caso non desideriate vedere suggerimenti sui contenuti da vedere perché li ritenete fastidiosi e alla stregua di vere e proprie pubblicità, sappiate che c’è un modo per disattivarli.

Per disattivarli dovete recarvi nelle impostazioni di sistema, alla voce riguardante tutte le applicazioni: ora dovete far mostrare anche le app di sistema, cercare Android TV Home e disinstallare gli aggiornamenti di questa app. Tornando alla home noterete probabilmente che alcune delle vostre preferenze sono state resettate, ma si tratta di un piccolo prezzo da pagare.

Per concludere al meglio la procedura dovete anche disattivare gli aggiornamenti automatici del Google Play Store, altrimenti nel giro di qualche ora o al massimo giorno vi ritroverete nella stessa situazione. Non sappiamo per quanto tempo questo metodo potrà funzionare, in quanto Google potrebbe in qualche modo forzare la versione aggiornata e tornare a far comparire gli ads (se così li possiamo chiamare).

Sbloccare le serrature Nest con Google Home

Google ha mostrato ieri un video per pubblicizzare un’offerta riguardante Nest x Yale smart lock e si è lasciata sfuggire una novità in arrivo sull’app Google Home. A quanto pare la casa di Mountain View ha confermato che le serrature Nest potranno essere sbloccate attraverso l’app Google Home che tutti conosciamo.

Nonostante questo genere di prodotti sia compatibile con i comandi vocali di Google Assistant e con gli appositi smart speaker, il comando è stato finora disponibile solo all’interno dell’app Nest standard, e non su Google Home. Una breve scena del video pubblicato da Google ci mostra però Fred Armisen alle prese con l’apertura del Nest x Yale smart lock attraverso l’applicazione.

Non sappiamo quando questa novità sarà resa disponibile all’interno dell’app Google Home, ma visto che ormai è stata mostrata non dovrebbe mancare poi molto. Ecco il video completo.