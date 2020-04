Proprio come avviene sui classici computer in cui i produttori di schede video rilasciano periodicamente aggiornamenti per i driver delle GPU al fine di migliorarne le prestazioni, nella controparte mobile sappiamo che anche Qualcomm si sta muovendo in questa stessa direzione per rilasciare aggiornamenti dei driver delle GPU direttamente tramite Google Play Store.

Aggiornamenti GPU indipendenti

In queste ore Xiaomi rilascia tramite il suo store digitale l’applicazione GPU Driver Update che, nello specifico, permette al colosso cinese di veicolare aggiornamenti indipendenti dei driver delle schede video presenti nei suoi smartphone per migliorare le prestazioni delle stesse. Dal changelog è inoltre possibile notare la presenza di mirate ottimizzazioni per titoli come Crash 3, Peace Elite, Fortnite e altri.

La possibilità di muoversi indipendentemente per aggiornare i driver della GPU permette agli OEM di sfruttare il tool Android GPU Inspector per analizzare le prestazioni della scheda video durante il suo utilizzo e così individuare facilmente quali ottimizzazioni sono necessarie.

Per di più, gli update dei driver della scheda video tramite il Google Play Store sfruttano un canale di pubblicazione slegato dagli aggiornamenti di sistema, il che rimuove dall’equazione gli operatori telefonici che spesso rappresentano il vero collo di bottiglia per il rilascio tempestivo degli update dell’OS. Al momento l’applicazione per aggiornare i driver è legata alla MIUI cinese, ma siamo sicuri che arriverà anche nella globale prossimamente.