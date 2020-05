Vodafone ha aggiornato il suo listino di accessori acquistabili a rate, fra cuffie, smartband e monopattini elettrici. A seguire tutte le novità e i prezzi in vigore già da oggi, 30 maggio 2020.

Cuffie, smartband e un monopattino nel nuovo listino Vodafone

Tutti i prodotti che seguono sono acquistabili a rate (30 in ogni caso) con addebito su carta di credito e in alcuni casi anche su conto corrente.

Partiamo dal monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter, acquistabile solo con carta di credito e in vendita a 9,99 euro al mese con anticipo zero per i già clienti CB, ma di 99 euro per i nuovi.

Restando in famiglia, Vodafone offre anche Xiaomi Mi Band 4, disponibile a 0,99 euro al mese senza anticipo per i già clienti CB e a 4,99 euro per i nuovi.

Disponibile anche un’altra smartband, la Huawei Band 3E, braccialetto acquistabile a 0,50 euro al mese con anticipo di 9,99 euro per i nuovi clienti; a rate e anticipo zero per i già clienti CB.

Lato cuffie Vodafone propone nel nuovo listino le Huawei FreeBuds Lite a 3,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro per i nuovi clienti; a 2,99 euro al mese e senza anticipo per i clienti CB.

Concludono la lista altre due cuffie: le AKG GP Y500 in vendita a 3,99 euro al mese con anticipo zero per i clienti CB e a 29,99 euro per i nuovi; e le cuffie TWS Java, disponibili per tutti a 1,99 euro al mese con anticipo zero.

Potrebbe interessarti anche: Ecco monopattini e biciclette elettriche da acquistare con il bonus mobilità elettrica