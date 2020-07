Oltre a proporre tante offerte operator attack a partire da 6,99 euro al mese, Vodafone dà un assaggio delle promozioni di quest’estate e oggi arricchisce così il suo ventaglio di offerte: è infatti possibile acquistare tramite pagamento a rate – e sottoscrivendo talune offerte – Huawei Y5p, Huawei Y6p e Huawei P40 Lite 5G, che così si aggiungono tanti altri smartphone disponibili da tempo.

Huawei Y5p : acquistabile, con addebito su conto corrente o carta di credito, in 30 rate mensili di 0,99 euro per le offerte della gamma Infinito, a 1,99 euro per ciascuna delle offerte Vodafone Red, a 2,99 euro per le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family+, C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili; in tutti i casi è previsto un costo di anticipo pari a 9,99 euro; in caso di recesso anticipato, è da corrispondere un importo fino a 60 euro.

: acquistabile, con addebito su conto corrente o carta di credito, in 30 rate mensili di 0,99 euro per le offerte della gamma Infinito, a 1,99 euro per ciascuna delle offerte Vodafone Red, a 2,99 euro per le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family+, C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili; in tutti i casi è previsto un costo di anticipo pari a 9,99 euro; in caso di recesso anticipato, è da corrispondere un importo fino a 60 euro. Huawei Y6p : acquistabile, con addebito su conto corrente o carta di credito, in 30 rate mensili di 1,99 euro per le offerte della gamma Infinito, a 2,99 euro per ciascuna delle offerte Vodafone Red, a 3,99 euro per le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family+, C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili; in tutti i casi è previsto un costo di anticipo pari a 19,99 euro; in caso di recesso anticipato, è da corrispondere un importo fino a 60 euro.

: acquistabile, con addebito su conto corrente o carta di credito, in 30 rate mensili di 1,99 euro per le offerte della gamma Infinito, a 2,99 euro per ciascuna delle offerte Vodafone Red, a 3,99 euro per le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family+, C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili; in tutti i casi è previsto un costo di anticipo pari a 19,99 euro; in caso di recesso anticipato, è da corrispondere un importo fino a 60 euro. Huawei P40 Lite 5G: acquistabile, con addebito su conto corrente oppure carta di credito, in 30 rate mensili di 5,99 euro per le offerte della gamma Infinito, a 7,99 euro per ciascuna delle offerte Vodafone Red, a 9,99 euro per le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family+, a 10,99 euro per le offerte C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili; in tutti i casi è previsto un costo di anticipo pari a 49,99 euro; in caso di recesso anticipato, è invece da corrispondere un importo fino a 150 euro.

C’è un’altra piccola ma piacevole sorpresa per i clienti Vodafone: da oggi infatti è possibile attivare per coloro che hanno ricevuto un SMS winback l’offerta Special 50 Digital Edition. Se non lo sapeste, tale promo include 50 GB di internet in 4G e minuti e SMS illimitati verso tutti al costo di 7 euro al mese, a cui non bisogna aggiungere alcun altro costo, dato che SIM e attivazione sono gratuiti.

