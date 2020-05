Come ogni venerdì, anche oggi 15 maggio 2020 Vodafone offre un premio ai clienti iscritti al programma di fidelizzazione gratuito Vodafone Happy Friday. E come spesso avviene, anche in questa occasione l’operatore concede a ciascun cliente la possibilità di scegliere un premio tra più di un’opzione.

Il Vodafone Happy Friday di oggi vede la collaborazione di Nivea e OVS. Imboccando la prima strada si ottiene il 40% di sconto sui prodotti Nivea, Labello, Veet, Scholl e Optrex disponibili a questo indirizzo: all’interno del carrello basta inserire il codice ricevuto via SMS nel campo apposito e attenersi alla scadenza del 24 maggio.

La seconda opzione prevede un buono sconto da 10 euro su una spesa minima di 40 euro sul portale OVS. Anche in questo caso per sfruttare il beneficio basta inserire il codice ricevuto via SMS nel campo apposito prima di procedere con il pagamento e tenere conto del termine ultimo fissato al 31 maggio. Il buono non è cumulabile con le altre promozioni in corso ed è valido su un solo acquisto.

Vi piacciono le proposte di questa settimana di Vodafone Happy Friday? Fateci sapere la vostra nei commenti.