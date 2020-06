Vodafone sta promuovendo il servizio Ricarica in Cassa, che permette di generare un codice a barre da portare nei supermercati e negozi convenzionati, all’interno dell’App My Vodafone per alcuni già clienti.

Il servizio è disponibile nella sezione Ricarica dell’app My Vodafone dove è possibile visualizzare i negozi convenzionati più vicini tramite geolocalizzazione oppure cercarli sulla mappa.

Il cliente Vodafone dovrà semplicemente scegliere il numero e l’importo da ricaricare e toccare il pulsante per generare il codice a barre da mostrare in cassa.

Ecco il testo del messaggio promozionale:

“Ciao […], aggiungi la ricarica alla lista della tua prossima spesa! Scopri la semplicità del servizio Ricarica in cassa: scegli il numero e l’importo da ricaricare e clicca su genera codice. Mostra in cassa il codice a barre generato e attendi l’SMS di conferma di avvenuta ricarica!“.

I tagli di ricarica standard disponibili sono 20 euro, 30 euro, 50 euro e 100 euro, tuttavia con il servizio Ricarica in cassa nei supermercati e nella grande distribuzione è possibile trovare le ricariche da 5 e 10 euro in versione standard oppure con taglio Giga Ricarica.

Quest’ultime prevedono l’attivazione automatica della promozione che include 3 GB di traffico internet a 1 euro per un mese dall’attivazione, pertanto è consigliabile verificare il tipo di ricarica prima di effettuare l’acquisto.

