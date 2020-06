L’avvicendamento tra un mese e l’altro è un’occasione per gli operatori telefonici di rivedere il catalogo offerte. Cosa che fa Vodafone con l’avvento di luglio, stoppando la disponibilità nei negozi della Special 1000 1GB da minuti di chiamate illimitati, 1.000 SMS e 1 GB di traffico dati a 12 euro al mese e 3 euro di costi di attivazione una tantum.

Così la Vodafone Special 1000 1GB era poco allettante; lo diventava però per i clienti di rete fissa in abbinamento con Giga Family, attivando un nuovo numero: in questo modo si poteva arrivare a ben 101 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi. Quindi perché Vodafone la cancellerà a partire da domani?

Semplice: per far spazio a Vodafone Family+, piano che da ieri consente ai già clienti di rete fissa di convergere in Vodafone a condizioni vantaggiose anche sulla rete mobile: minuti illimitati verso tutti e 50 MB di traffico dati a 9,99 euro al mese.

L’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti di rete mobile, anche con portabilità del numero da qualsiasi operatore, e in abbinamento a Giga Family, con addebito quindi del mensile in fattura, permette di ottenere sulla rete mobile un extra da 50 a 100 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi.