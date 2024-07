Anche se si è costruita una solida reputazione come produttore di rugged phone, DOOGEE ha un portfolio di prodotti più ampio, che include anche tablet, per la maggior parte non rugged. Il modello più recente, e allo stesso tempo più interessante e performante, È DOOGEE T30 MAX, un dispositivo decisamente imponente, con una dotazione di serie davvero niente male, con un prezzo che lo rende un best buy, soprattutto per chi vuole un tablet con un grande schermo.

Lo stiamo usando da un po’ ed è giunto il momento di scoprirlo insieme nella nostra recensione completa.

Scheda tecnica top

Prima ancora di aprire la confezione di vendita di DOOGEE T30 MAX ci si rende conto di essere di fronte a un dispositivo sopra la media, almeno per quanto riguarda le dimensioni. Lo schermo del tablet misura infatti 12,4 pollici, con un pannello IPS dalla risoluzione di 2560 x 1600 pixel, supporto HDR 10 e luminosità massima di 600 nits.

Con uno schermo così grande risulta decisamente piacevole guardare film o serie TV, giocare ma soprattutto lavorare, visto che è possibile tenere un paio di applicazioni affiancate migliorando la produttività senza sacrificare troppo le dimensioni dei caratteri. Il chipset MediaTek Helio G99, con CPU octa core a 2,2 GHz e processo produttivo a 6 nanometri, garantisce ottime prestazioni in ogni situazione ed è affiancato da 8 GB di RAM, che possono salire fino a 20 GB utilizzando la memoria estesa, e 512 GB di spazio di archiviazione, ulteriormente espandibile con microSD fino a 2 TB.

Che si tratti di un tablet ideale anche per il gioco e l’intrattenimento lo si deduce dalla presenza di quattro speaker Hi-Res e dal supporto allo standard Widevine L1, che permette di fruire dei contenuti in alta definizione sui principali servizi di streaming online. Chi lavora, e vuole essere sicuro, apprezzerà la presenza di un lettori di impronte digitali, preciso ed efficace, così come il supporto alla penna capacitiva a 4096 livelli di pressione che può essere acquistata separatamente.

Di buon livello anche il comparto fotografico, con una doppia fotocamera posteriore (50 + 2 megapixel), perfetta per la scansione di documenti ma anche per qualche scatto estemporaneo, mentre nella parte frontale è presente un sensore da 20 megapixel, che può essere utilizzato anche per lo sblocco con il volto ma che soprattutto garantisce video chiamate di alta qualità.

La batteria è uno dei punti di forza di questo tablet, con una capacità di ben 10.800 mAh (e nonostante questo lo spessore si attesta a 7,9 millimetri), il che vuol dire riuscire a coprire senza alcun problema anche le giornate lavorative più intense. Anche impegnandoci ci sono voluti due giorni prima di riuscire a scaricare la batteria, con un utilizzo davvero pesante tra giochi, video e altre applicazioni. È supportata anche la ricarica a 33 watt, quindi i tempi per fare il pieno alla batteria si mantengono più che accettabili.

Due le colorazioni disponibili, nera (quella che abbiamo provato) e verde. Nella confezione di vendita troverete anche una cover in similpelle, che non aumenta troppo le dimensioni offrendo però un’ottima protezione per lo schermo e gli spigoli in caso di caduta.

Sempre pronto e scattante

Il chipset scelto da DOOGEE è una garanzia e durante queste settimane non ha mai mostrato il fianco, nemmeno con un utilizzo particolarmente intenso. Lo abbiamo usato con giochi 3D decisamente evoluti, riproduzione multimediale, navigazione in rete ma anche per lavoro, tanto che lo stiamo utilizzando anche per scrivere questa recensione. In questo caso specifico abbiamo collegato una tastiera Bluetooth, ma le dimensioni dello schermo permettono di utilizzare la tastiera software mantenendo comunque un’area di lavoro sufficientemente ampia.

Gli 8 GB di RAM consentono di tenere aperte numerose applicazioni senza che il passaggio dall’una all’altra sia rallentato, e senza tempi di attesa nella riapertura della applicazioni, anche dopo averle lasciate in background per tutta la notte. Visto l’ampio spazio di archiviazione a disposizione, ben 512 GB, è possibile utilizzare anche la memoria estesa, che sfrutta 12 GB di memoria interna per espandere la RAM e ottenere un miglioramento delle prestazioni, in particolare con i giochi.

Decisamente apprezzabile lo schermo, molto luminoso e con colori vivaci ma mai esagerati e neri decisamente profondi nonostante siamo di fronte a un pannello IPS a cui manca solo una frequenza di refresh elevata per essere perfetto. Una mancanza comunque non fondamentale, visto che non abbiamo mai avuto problemi di scie o scatti, nemmeno riproducendo i film più movimentati o all’interno di giochi di azione.

Comoda, per guardare film ma anche per scrivere utilizzando una tastiera esterna, la cover protettiva che si piega per offrire un adeguato supporto al tablet. Nonostante peso e dimensioni siano tutt’altro che trascurabili, è facile portarlo con sé in una borsa o nello zainetto. E con uno schermo da 12,4 pollici, unito a una risoluzione che a nostro avviso è perfetta per questa diagonale, abbiamo il giusto compromesso tra portabilità e spazio di lavoro, permettendo di tenere due finestre aperte e avere comunque un’ampia visuale su entrambe, a differenza di quanto accade con schermi più piccoli e risoluzioni inferiori.

Trovare Android 14 è stata una piacevole sorpresa, visto che molto spesso questo genere di prodotti finisce per avere sistemi operativi obsoleti e poco aggiornati. Dal primo utilizzo il tablet ha comunque ricevuto un paio di aggiornamenti che hanno ulteriormente migliorato le prestazioni, già molto soddisfacenti fin da subito.

Ottima anche la stabilità del segnale WiFi e Bluetooth, anche nelle zone più difficili da raggiungere, ineccepibile quella cellulare che ci ha permesso di utilizzare il tablet anche fuori casa, con una ricezione del tutto simile a quella di un normale smartphone. Manca il supporto alle reti 5G, ma vista la copertura attuale nel nostro Paese, soprattutto al di fuori dei grandi centri urbani, non è una mancanza che si fa particolarmente sentire.

Considerazioni finali

Al netto delle dimensioni e del peso che non li rendono adatti a chi cerca qualcosa da tenere in borsetta (ma per questo ci sono modelli più idonei), DOOGEE T30 MAX è un tablet completo, performante e pronto a dare del filo da torcere a modelli ben più costosi di brand più blasonati.

A questo prezzo non troverete di meglio per un bel po’.

Potete acquistare DOOGEE T30 MAX sullo store ufficiale a 275,87 euro utilizzando il coupon T30MAX50

Pro: schermo grande e luminoso



prestazioni convincenti Contro: più pesante della media