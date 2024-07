Niente da dire sotto il profilo della connettività perché si comporta bene a 360 gradi. L’audio dei quattro altoparlanti è alto e sufficiente, non troppo nitido e gracchiante a volume massimo, la ricezione telefonica è buona e senza problemi e il Bluetooth, la geolocalizzazione e il Wi-Fi funzionano molto bene; anzi, ci ha sorpreso per quanto riguarda la copertura del Wi-Fi perché in genere non è granché in questo tipo di prodotti. Nulla da segnalare, tutto funziona come dovrebbe ed è nella norma della sua categoria, soprattutto rispetto agli altri prodotti simili. Permette di effettuare chiamate vocali e l’uso delle applicazioni di messaggistica che richiedono un numero di telefono e una SIM, con finanche il supporto a due SIM contemporaneamente con la tecnologia VoLTE.

Prestazioni

AGM PAD P2 Active si comporta bene anche qui e garantisce una esperienza di buon livello. L’hardware non è male e questo si riflette sulle prestazioni e sull’utilizzo del software: è abbastanza veloce, non mostra troppi rallentamenti e fa girare tutto nel modo giusto e con una buona piacevolezza, ovviamente in rapporto alla sua scheda tecnica. Nell’uso di tutti i giorni non mostra problemi di alcun tipo, anzi è sempre reattivo e pronto in qualsiasi situazione quotidiana. Il merito va ad Android 14, alla CPU e alla GPU, ma soprattutto agli 8 GB di RAM LPDDR4x, che sono espandibili fino a 16 GB tramite RAM Virtuale; l’unico appunto riguarda la memoria di tipo UFS, che è sì UFS ma non è velocissima e fa un po’ da collo di bottiglia, ma va bene così considerando il tipo di prodotto e la fascia di prezzo in cui si posiziona.

Ergonomia, Design & Materiali

AGM PAD P2 Active è un tablet e questo basterebbe per descrivere questi suoi aspetti perché incarna tutte le caratteristiche tipiche di questi prodotti e quindi è ingombrante. Ciò nonostante, lo si riesce a utilizzare anche con una mano sola perché è sottile, non troppo grande e non troppo pesante ed è un piacere tenerlo in mano, pure perché è interamente costruito in alluminio ed è assemblato abbastanza bene. Lui possiede però una caratteristica unica nel suo genere e cioè quella di diventare un tablet rugged all’occorrenza tramite l’aggiunta di uno speciale accessorio: lui, infatti, è un normale tablet, come tanti altri, ma aggiungendogli una speciale custodia pensata all’azienda diventa immediatamente un prodotto resistente a urti, polvere e pressioni, senza contare che è certificato per le immersioni in acqua; vanta le protezioni MIL-STD-810H, IP68 e IP69K, per cui non teme nulla una volta indossata l’armatura.

Ovviamente con la custodia diventa più grande, brutto e pesante, ma è pur vero che diventa un tablet rugged, per cui tutto nella norma; in aggiunta alla custodia c’è anche un grosso anello che rende più comodo portarlo in giro e magari reggerlo con una mano. Per la cronaca, senza custodia pesa 565 g e misura 259,45 x 171 x 9,3 mm, mentre con la custodia a prova di avventure estreme pesa 1073 g e misura 275,15 x 186,6 x 21,3 mm. Aggiungiamo che applicare e rimuovere la custodia è un gioco da ragazzi e in più l’azienda mette a disposizione tutto l’occorrente per farlo.

Display, Audio & Multimedia

Anche qui AGM PAD P2 Active non delude, anzi. Monta un display abbastanza luminoso e definito, con colori ben tarati e abbastanza vividi, che è protetto da un vetro e da una sottile cornice laterale, il che fa sì che sia molto coinvolgente e d’impatto. Si vede bene e risulta leggibile in ogni condizione, anche sotto la luce diretta del Sole. Essendo un tablet però è da utilizzare principalmente in casa, seppur possa all’occorrenza diventare un rugged, e in un ambiente chiuso non soffre di alcun problema. Include diverse opzioni per regolare la brillantezza, nitidezza e temperatura dei colori del display e per migliorare la riproduzione video con alcune applicazioni specifiche. Non è male neanche l’audio, che è buono in relazione al suo prezzo: il suono, infatti, è corposo, più o meno nitido e pieno di alti, con appena un accenno di bassi; purtroppo però a volume massimo gli altoparlanti gracchiano e vibrano un pochino, però in compenso l’audio è molto forte grazie ai suoi quattro altoparlanti.

Fotocamera

Sulla carta promette prestazioni buone, poi però nella pratica è a malapena sufficiente e ricorda quelle dei dispositivi targati MediaTek. La qualità delle foto e dei video è scadente e quindi, ancora una volta, tralasciamo questo aspetto e saltiamo i sample. Non è un tablet per foto e video, è a malapena sufficiente per videochiamate e qualche ricordo al volo, magari da postare sui social. Però c’è un flash LED nella parte posteriore, utile per qualche pessima foto al buio e per la funzione torcia. Il discorso vale sia per la fotocamera frontale da 8 MP che per quella posteriore da 50 MP.

Batteria & Autonomia

AGM PAD P2 Active se la cava decisamente bene in quanto ad autonomia grazie alla sua batteria da 8000 mAh. Non ci sono problemi di alcun tipo e si superano, senza accorgimenti particolari e con un utilizzo standard, le 8 ore di display acceso. Non c’è mai necessità di attivare il risparmio energetico stock di Android. Ovviamente ciò sotto rete Wi-Fi perché utilizzando quella mobile l’autonomia cala abbastanza, soprattutto con due SIM; stessa cosa se si imposta la luminosità alta. C’è la ricarica rapida a 20 W tramite la porta USB-C.

Software

Qui vale ancora il discorso fatto già parecchie volte in occasione dei prodotti con SoC di MediaTek. AGM PAD P2 Active è sì veloce e fluido quanto basta per essere usato con piacere e senza rallentamenti esagerati, ma gli aspetti positivi del suo software finiscono qui. Il resto è il solito minestrone di funzioni, con patch di sicurezza non proprio recenti, qualche traduzione fatta a metà, le solite opzioni nelle impostazioni di sistema e le solite funzioni aggiuntive di questi prodotti cinesi dotati di SoC Unisoc e MediaTek. Non è niente di che il software, però è stabile, abbastanza veloce, affidabile e senza un mucchio di cose preinstallate; ah, ovviamente, c’è il Google Play Store preinstallato, con relativi servizi, che funziona bene e, udite udite, il supporto al codec Widevine L1, fondamentale per godere dei servizi di streaming, come Netflix e Disney+, alla massima qualità disponibile. In più include alcune applicazioni e funzioni per aumentare la produttività e un’applicazione chiamata Tablet Manager per eseguire la “manutenzione” del software.

In conclusione

AGM PAD P2 Active non è un tablet perfetto, come tutti i prodotti con chipset economici, come quelli di MediaTek per intenderci, ma funziona bene ed è di buona qualità, sa farsi valere e in più offre la possibilità di diventare un prodotto rugged in un batter d’occhio. Non costa pochissimo, dato che parliamo di 369 euro, ma nel complesso è un buon tablet, la confezione è ricca di accessori e ribadiamo che è inclusa la cover protettiva per trasformarlo in un tablet rugged, caratteristica che non si vede tutti i giorni. Bisogna tener presente poi che lui include la connettività mobile in 4G con due SIM con il supporto completo alle chiamate, un display e un audio di buona qualità e delle buone specifiche tecniche, soprattutto lato memoria. A conti fatti, è un buon prodotto che può far comodo per fare videochiamate, giocare senza troppo impegno, per guardare film e video e da portarsi dietro all’avventura. AGM PAD P2 Active è disponibile all’acquisto su Amazon e sul sito ufficiale dell’azienda.

