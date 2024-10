Un vecchio detto recita “nella botte piccola c’è il vino buono”, una frase che descrive alla perfezione Tronsmart Mirtune H1, uno speaker Bluetooth dalle dimensioni decisamente compatte (misura infatti 98 x 76 x 42 millimetri) ma dalla qualità sonora inattesa, nonostante i dati, che parlano di una potenza in uscita di 8 watt, lascino pensare a uno speaker non particolarmente potente.

Da parecchie settimane ormai ci sta facendo compagnia, sia sulla scrivania che nelle nostre passeggiate in campagna, ma è riuscito a fare la sua parte anche in un paio di feste decisamente movimentate. Oggi vi raccontiamo come funziona, e perché e un dispositivo che vi saprà aiutare in tantissime situazioni, nella nostra recensione completa.

Compatto e con un design unico

Tronsmart Mirtune H1 è uno speaker Bluetooth (supporta la versione 5.3) pensato per essere usato all’esterno, durante una escursione in montagna, a bordo piscina ma anche sulla vostra postazione di lavoro per ascoltare musica o per rispondere alle chiamate dallo smartphone in vivavoce. Si, perché ha anche un microfono che vi permette, se abbinato allo smartphone, di parlare con il vostro interlocutore anche tenendo lo smartphone in tasca, ma consente anche di interagire con l’assistente vocale senza usare le mani.

Il design è davvero particolare e su tutti spicca il moschettone integrato nella parte superiore del dispositivo, utilissimo per fissarlo allo zaino, alla bici, a un passante dei pantaloni ma anche a una maniglia della porta. È un elemento realizzato in metallo, per garantire la massima resistenza, con una apertura decisamente ampia da consentire di agganciarlo praticamente ovunque.

Lo speaker è rivestito, nella parte posteriore, in gomma, per proteggerlo al meglio in caso di urti e cadute, mentre nella parte frontale il produttore ha utilizzato una finitura in tessuto, su cui spiccano, oltre al logo, anche i tre tasti in gomma per il controllo della riproduzione e del volume. La gomma la fa da padrona dunque, e il motivo è ben presto spiegato.

Mirtune H1 è di fatto un altoparlante rugged, con certificazione IPX7 che lo rende resistente all’acqua. Questo significa che se vi cade in una pozzanghera non gli succederà nulla, ma anche che potete portarvelo sotto la doccia per ascoltare la vostra musica preferita e avere una carica di energia, magari per iniziare o chiudere la giornata al meglio.

Nella parte inferiore è presente un connettore USB-C per la ricarica della batteria (dell’autonomia vi parleremo tra poco) ed è possibile collegare tra di loro due speaker per ottenere un effetto stereo più ampio per una esperienza di ascolto ancora migliore.

Prestazioni che convincono

Convincente senza riserve, questo è in sintesi il giudizio sulle prestazioni di Tronsmart Mirtune H1, che è in grado di riprodurre in maniera ottima qualsiasi genere musicale, consentendo di apprezzare anche le sfumature più minute, dalle frequenze più basse agli alti più acuti. E tutto senza dover intervenire sull’equalizzazione, possibile attraverso la companion app da installare sul proprio smartphone.

Il suono predefinito è decisamente bilanciato, con dei bassi pronunciati ma non esagerati e alti che si fanno sentire. Ma se volete dei bassi più profondi vi basta scegliere l’apposita equalizzazione all’interno dell’app, anche se a nostro avviso i risultati migliori si ottengono con il preset chiamato “Impulso sonoro”, che enfatizza tutte le frequenze rendendo il suono ancora più coinvolgente. Per i più esigenti è possibile impostare manualmente la curva di equalizzazione, così da ottenere il suono perfetto per le proprie esigenze.

La certificazione IPX7 è davvero utilissima e abbiamo avuto modo di testarne l’efficacia in diverse occasioni, portando lo speaker con noi sotto la doccia ma anche lasciandolo sotto la pioggia, senza che ci sia stato alcun problema. Se vi cade in acqua però è meglio recuperarlo velocemente, visto che la certificazione non prevede la resistenza a una immersione prolungata.

Ottima anche l’autonomia, e non è un aspetto così scontato viste le dimensioni del dispositivo e la potenza erogata. Tronsmart parla di 20 ore, anche se si tratta di un valore che non si riferisce a un utilizzo continuativo con il volume al massimo. Nei nostri test tale valore è stato raggiunto con un volume attorno al 70%, comunque più che sufficiente da permettere di ascoltare musica senza che il suono diventi troppo fastidioso. Ma tenendo il volume al massimo abbiamo raggiunto senza problemi le 15 ore (suddivise in due giornate di un weekend), un dato confortante se state cercando uno speaker per animare le vostre feste.

A voler essere pignoli la potenza non è il massimo se utilizzata in ambienti molto ampi, come nelle feste all’aperto. Noi lo abbiamo provato all’esterno, sul bordo della piscina di una casa privata e il suono è ben percepibile fino a 5-6 metri di distanza, poi tende a disperdersi troppo. Però se lo portate al chiuso, magari in taverna o nel salone di qualche oratorio, è in grado di farsi sentire senza problemi e più di una volta abbiamo dovuto abbassare decisamente il volume, altrimenti è difficile anche farsi sentire da chi ci sta vicino.

In conclusione

Tronsmart Mirtune H1 è il classico prodotto su cui in pochi punterebbero a occhi chiusi ma che si rivela decisamente comodo e semplice da avere con se e che non sfigura nemmeno su una scrivania. Il moschettone poi si rivela una risorsa inattesa, visto che vi permette di appenderlo praticamente ovunque e di trasformarlo immediatamente nell’anima di una festa. In occasione della Festa delle Offerte Prime è anche scontato per cui diventa ancora più appetibile.

Pro: compatto e leggero



controlli facili da usare



resistente all'acqua



ottima autonomia Contro: meno convincente all'aperto