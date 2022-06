Quando ci si riferisce alla smart-home si pensa immediatamente ad alcuni marchi di riferimento e fra questi c’è senza ombra di dubbio Meross, azienda che da anni propone prodotti smart in grado di semplificare, velocizzare e migliorare la vita di tutti i giorni.

E questo è il motivo per cui oggi vogliamo raccontarvi la nostra esperienza con alcuni prodotti per la smart-home di Meross che di recente si sono aggiunti ad altri già installati e che utilizziamo da lungo tempo: nello specifico, parliamo di Smart Wi-Fi Ambient Light MSL450, Smart Wi-Fi Ambient Light MSL430, Smart Wi-Fi Surge Protector MSS425F e Smart Wi-Fi Essential Oil Diffuser MOD150.

Sono, in ordine, due lampade smart, una ciabatta smart e un diffusore di oli essenziali smart, tutti dotati di Wi-Fi, di applicazione per smartphone e del supporto a Google Assistant, ragioni per cui si integrano alla perfezione nell’ecosistema di smart-home e con gli altri prodotti dell’azienda.

Smart Wi-Fi Ambient Light MSL450

È una lampada pensata per la camera da letto, seppur stia bene ovunque, e per questo è realizzata con un aspetto stondato che ricorda un uovo e include tre tasti touch sulla scocca, utili per regolare la luminosità, modificare il tipo di colore, accenderla e spegnerla e programmarla tramite un timer. Supporta 16 milioni di colori RGB che variano fra 2000 e 5700 Kelvin fino a 350 Lumen, può essere regolata in base a delle scene predefinite dall’applicazione e si collega al router di casa per essere utilizzata e gestita tramite assistenti vocali, fra cui Google Home, e lo smartphone grazie al Wi-Fi n a 2,4 GHz. Smart Wi-Fi Ambient Light MSL450 è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 33,99 euro.

Smart Wi-Fi Ambient Light MSL430

Sostanzialmente è la stessa lampada della precedente fatta eccezione per un design più sobrio e squadrato, per l’assenza delle scene predefinite utili per impostare delle configurazioni rapidamente e per una temperatura di colore che varia fra 2700 e 6500 Kelvin e una luminosità che arriva a 300 Lumen. A differenza dell’altra, per via del suo design, è pensata per essere utilizzata in ambienti esterni alla camera da letto, come può essere, per esempio, un salotto. Smart Wi-Fi Ambient Light MSL430 è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 36 euro.

Smart Wi-Fi Surge Protector MSS425F

Il nome è poco chiaro per via di una traduzione tutt’altro che accurata ma è una ciabatta smart ricca di prese e dal design sobrio e molto elegante. Fisicamente include un tasto on/off sulla scocca per un’accensione e uno spegnimento rapido e manuale, un filo da 1,8 m, 4 porte USB full capaci di erogare corrente fino a 5 Volt e 4 Ampere e 4 prese schuko, così da supportare tutte le spine più comuni in uso in Europa, e supporta il Wi-Fi n a 2,4 GHz per collegarsi agli assistenti vocali e allo smartphone tramite il router di casa. Dall’applicazione e con Google Assistant poi si può utilizzare una chicca davvero comoda: è possibile accendere e spegnere le prese singolarmente, così da avere in funzione solo quelle desiderate oppure accendere-spegnere i dispositivi a loro collegati. Smart Wi-Fi Surge Protector MSS425F è in vendita su Amazon al prezzo di 49,99 euro.

Smart Wi-Fi Essential Oil Diffuser MOD150

E alla fine siamo giunti al quarto e ultimo dispositivo, ovvero a un diffusore di oli essenziali naturali. Esteticamente è veramente bello, semplice e raffinato, seppur siano gusti, e si presenta con alcuni tasti fisici utili per l’accensione e lo spegnimento e per regolare l’intensità della vaporizzazione e un bel LED circolare multicolore, che può cambiare colore automaticamente o essere fissato su un colore specifico utilizzando l’applicazione. Al suo interno, invece, ospita una vaschetta capace di raccogliere più o meno 400 millilitri di acqua, alla quale vanno aggiunte in media 12 gocce di olio (4 ogni 150 ml), per una diffusione fino a 12-14 ore, supporta il Wi-Fi n a 2,4 GHz per collegarsi agli assistenti vocali e allo smartphone tramite la rete di casa ed è disponibile nelle colorazioni legno chiaro e legno scuro. Smart Wi-Fi Essential Oil Diffuser MOD150 è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 44,99 euro.

L’applicazione di Meross per Android

I dispositivi di Meross possono contare su un’applicazione di alto livello, che è facile da usare, bella graficamente, veloce, stabile e con all’interno solo le opzioni e le funzioni che realmente servono. Al di là delle sezioni forum per il supporto e best seller per gli acquisti, l’applicazione include una sezione per creare delle routine di funzioni con i dispositivi, una schermata principale per visualizzare, accendere, spegnere, impostare e configurare i dispositivi e una schermata impostazioni al cui interno è possibile aggiornare i firmware dei dispositivi, aggiungere i widget nella home del launcher, configurare gli assistenti vocali e configurare varie altre cosette. La cosa bella di questa applicazione è che funziona davvero bene e che si fa usare con estremo piacere, proprio come i vari dispositivi di Meross. C’è da dire che una volta configurati possono essere comandati anche, oltre che con l’applicazione proprietaria e con i comandi vocali, con l’applicazione Google Home, che permette di accenderli e spegnerli e di modificarne i colori e le funzioni varie.

Perché Meross

La scelta di affidare la smart-home interamente, o quasi, a Meross è stata naturale dopo aver utilizzato qualche primo dispositivo ricevuto in regalo un po’ di tempo fa. I prodotti di Meross sono costruiti e rifiniti bene, sono realizzati in ottimo policarbonato e soprattutto funzionano alla grande: sono stabili, si configurano in un attimo e poi rispondono ai comandi vocali, almeno con Google Assistant, in un batter d’occhio, a differenza dei dispositivi della concorrenza che impiegano secondi. Ma la cosa straordinaria è che non mostrano mai una incertezza in qualsiasi condizione e modo vengano utilizzati e questo è fondamentale poiché ci sono prodotti concorrenti che si disconnettono di continuo, che smettono di funzionare dopo aggiornamenti firmware, che sono instabili e lenti e che, più in generale, fanno venire il mal di stomaco. I prodotti di Meross, invece, sono semplici, affidabili, veloci e con solo ciò che realmente è utile, così da semplificare e non complicare la vita. Sono l’ideale per chi cerca un’esperienza zen, senza grattacapi, con la smart-home, ovviamente senza rinunce.