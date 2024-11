Deco X50-5G, anche conosciuto col nome di Deco X3000-5G, è il router 5G di fascia alta più economico di TP-Link e fra quelli che in quest’ultimo periodo sta avendo più successo, forte proprio del suo gran rapporto qualità-prezzo. Così abbiamo deciso di provarlo per vedere com’è utilizzarlo tutti i giorni e oggi ve ne parliamo raccontandolo dopo vario tempo che fornisce la connessione in casa.

Che cosa c’è nella confezione

Lui arriva in una confezione bella grande, fra l’altro molto carina e rifinita, che una volta aperta permette di accedere facilmente a una serie di manuali, al router, all’alimentatore da parete con connettore proprietario e a un cavo ethernet. Non c’è nient’altro al suo interno, non che ci sia bisogno di altro per metterlo subito in funzione.

Installazione e configurazione

Una volta spacchettato e tirato fuori dalla scatola, la prima cosa da fare è inserire la nano-SIM all’interno dell’apposito vano posto sulla superficie inferiore e collegarlo alla presa della corrente utilizzando il suo alimentatore. Fatto questo, lui si accende in autonomia e nel giro di pochi secondi è pronto a fornire una connessione a Internet perché imposta in modo automatico i parametri dell’APN dell’operatore. Dopodiché, è possibile collegarsi e iniziare a navigare e configurare le sue impostazioni utilizzando l’applicazione per smartphone oppure il pannello web accessibile da browser. È un router facilissimo da mettere in funzione e da utilizzare perché plug and play: basta inserire la SIM, collegarlo all’alimentazione e aspettare che si accenda, tutto qui.

Ricezione e segnale 4G e 5G

Allora, dire come “prende” lui è facile perché offre una ricezione eccellente e pari a quella dei più recenti smartphone top di gamma e di altri router mobile top di gamma concorrenti. È vero che nella nostra situazione c’è la BTS a cui si aggancia a un paio di chilometri in linea d’aria e che frapposte ci sono appena alcune case, però è altrettanto vero che lui restituisce precisamente il segnale che dovrebbe in queste condizioni e questo conferma la bontà delle 4 antenne interne, che sono estremamente sensibili. Poi a lui non manca nulla da questo punto di vista perché, oltre a un buon pacchetto di antenne interne, a cui ne possono essere aggiunte anche di esterne, supporta l’aggregazione fino a 5 bande e supporta tutte le frequenze utilizzate dagli operatori italiani e necessarie affinché si possano creare combinazioni di aggregazioni per una qualità e una velocità della rete maggiore. Lui è top in quanto a ricezione ed è capace di garantire sempre un segnale stabile e forte e questo si traduce in una connessione a Internet sempre presente, veloce e affidabile.

Copertura e segnale Wi-Fi

Lui è dotato di un Wi-Fi 6 di tipo ax a due bande, 2,4 e 5 GHz, capace di trasmettere dati fino a 3 Gbps e di coprire con una buona efficacia una superficie domestica media con vari ostacoli, anche muri, al suo interno. Riesce a garantire una rete Wi-Fi efficiente, veloce e forte ma soprattutto senza grosse perdite di velocità sull’intera superficie dell’ambiente in cui lo abbiamo provato, che è di medie dimensioni ed è attraversato da muri di diverse decine di centimetri. Chiaro che con l’aumentare della distanza diminuisce la potenza del segnale e di conseguenza la velocità di trasferimento dei dati, ma lui riesce comunque a essere costante ed efficace anche a distanza di diversi metri con due muri di una quarantina di centimetri l’uno in mezzo grazie alla banda a 2,4 GHz. Supporta il collegamento di oltre 150 dispositivi in contemporanea e offre una rete Wi-Fi sempre stabile, affidabile e senza disconnessioni, per cui è capace di garantire una connessione a Internet di ottima qualità per un uso domestico senza intoppi. A questo si aggiunge la particolarità di direzionare il segnale del Wi-Fi verso i dispositivi che ne hanno più bisogno fornendo loro una maggiore potenza in termini di velocità e copertura, il che aiuta molto nel caso i dispositivi in questione siano a una lunga distanza da lui.

Prestazioni in download e upload

Le prestazioni in download e in upload che offre sono la diretta conseguenza dell’ottima ricezione del segnale, dell’ottima portata del Wi-Fi e delle svariate caratteristiche tecniche che mette in campo. Deco X50-5G, infatti, integra gli ultimi componenti di fascia alta del settore, supporta la ricezione di tutte le bande 5G e 4G utilizzate dagli operatori italiani ed è capace di aggregarne, quindi di utilizzarne simultaneamente, fino a 3 sotto rete 5G e addirittura fino a 5 sotto rete 4G, così da riuscire a garantire velocità in upload e soprattutto in download estremamente elevate.

Durante il nostro utilizzo si è comportato bene ed è riuscito a garantire sempre una connessione stabile, veloce e reattiva, aggregando ben 4 delle 5 bande supportate dalla BTS a cui si aggancia. Purtroppo la BTS a cui si aggancia è l’unica in città a non avere il 5G, in compenso però supporta le bande B1, B3, B7, B20 e B32 e quindi Deco X50-5G va a nozze quando si tratta di aggregarle per tirare fuori il massimo dalla rete, sia per il download che per il ping. Chiaro che questo è un aspetto che dipende dalla capacità e dalla qualità delle BTS, dalla distanza e dalle bande delle BTS, dalla congestione della rete, dalla copertura, dall’operatore usato e da vari altri fattori, ma sappiate che lui è una certezza ed è in grado di tirare fuori sempre il massimo garantito dalla rete a cui è collegato, anche perché supporta il 5G Sub6 SA/NSA e il 4G di Categoria 20 per una velocità in download fino a 3,4 Gbps.

Impostazioni e funzioni

Deco X50-5G dà la possibilità di accedere alle sue impostazioni in due modi e cioè dall’applicazione per smartphone e da browser tramite indirizzo IP. Entrambi i modi permettono di visualizzare e modificare un bel po’ di parametri, ma è solo dall’applicazione, che è veloce e bella graficamente, che si ha accesso a tutte le funzionalità del router. Lui permette di visualizzare i dispositivi connessi con tanto di info varie, visualizzare e gestire le reti Wi-Fi create, comprese quelle guest, visualizzare, inviare e gestire gli SMS, visualizzare le informazioni della SIM, visualizzare le sue informazioni, aggiornare il firmware, selezionare le bande del Wi-Fi fra 2,4 e 5 GHz, gestire l’APN dell’operatore, gestire la porta ethernet, selezionare la modalità di funzionamento, selezionare il tipo di rete fra 4G e 5G, attivare o disattivare le antenne esterne e di gestire diverse altre impostazioni per un affinamento della connessione e della rete secondo le proprie idee. Merita una menzione a parte una funzione che in questo tipo di prodotti è quasi fondamentale e cioè il blocco delle bande: lui, ebbene sì, permette non solo di cercare manualmente le bande ma permette anche di bloccarle in modo da potersi connettere solo a quelle selezionate; questa cosa è utile per dare priorità a delle bande anziché ad altre così creare un’aggregazione migliore e secondo le proprie esigenze.

Dove e perché acquistarlo

Deco X50-5G è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 329,99 euro, scontato per il mese di novembre a 299,99 euro, nella sola colorazione bianca. Lui offre un gran rapporto qualità prezzo perché a 300 euro permette di avere un sacco di funzioni, fra cui il blocco manuale delle bande, e soprattutto di poter creare una connessione stabile, veloce e forte in qualsiasi luogo tramite SIM. Nella sua categoria è di sicuro fra i migliori e l’ideale per chi ha bisogno di un prodotto del genere.

Pro: ricezione



copertura del Wi-Fi



funzioni



applicazione



blocco bande



velocità della connessione Contro: interfaccia web limitata