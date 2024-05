Nelle ultime settimane abbiamo testato la Bluetti AC240 da 1536 Wh, una power station che arriva da un nome ormai affermato sul mercato e che con questo prodotto mette in campo tutto il proprio know how e le capacità tecniche sviluppate nel settore.

La AC240 propone diverse soluzioni interessanti, dalla certificazione IP65 ai 3600 Watt di picco (abbassando il voltaggio) sviluppati in modalità Power Lift, passando per una presa dedicata a camper e imbarcazioni che la rende davvero perfetta per questi scenari di utilizzo. Insomma, parliamo di un prodotto di un certo livello tecnico e qualitativo, che adotta tutte le innovazioni che negli ultimi anni sono state applicate alle batterie portatili ad alta capacità.

Design e qualità costruttiva

Una caratteristica fondamentale della Bluetti AC240 è la certificazione IP65 contro acqua e polvere, il ché non la rende del tutto impermeabile ma certamente capace di resistere alle condizioni climatiche più difficili, ricordiamo infatti che il grado dell’International Protecting Rating segue la norma internazionale IEC60529, che recita alla voce IP65: protetto totalmente dall’ingresso di polvere e protetto da getti d’acqua a bassa pressione da qualunque direzione (ndr dalla pioggia).

Da Bluetti fanno sapere che questa batteria è stata progettata per non temere le condizioni complicate, come può essere un viaggio in van su terre polverose oppure la navigazione scoperta con schizzi d’acqua. Tutte le porte sono resistenti all’acqua e sono ulteriormente protette da un tappo in gomma, anche il sistema di ventilazione è in grado di funzionare in ambiente umido ed altre aperture passive hanno il compito di consentire una ventilazione extra ai componenti, infine tutta la parte elettronica è ulteriormente isolata e protetta dall’ambiente esterno.

La scocca è in plastica gommata, e per quanto possa valere, ha un design curato e compatto, con tutte le porte di uscita sulla parte frontale insieme al comodo display e all’interruttore generale, sul lato sinistro la porta per l’espansione con ulteriori moduli batteria, sulla destra tutte le altre porte di input. In alto sono presenti due maniglie che non sporgono rispetto alla sagoma della batteria e sono utili per il trasporto. La forma squadrata (419,5 × 293,5 × 409,5 mm) e senza prominenze è ideale per poter riporre la batteria in un gavone o nel bagagliaio dell’auto, è inoltre possibile caricare senza problemi la parte superiore o perché no, usare la batteria come sedia. Nella parte inferiore, infine, troviamo quattro grossi piedini in gomma che rendono la batteria molto stabile sul terreno.

Attenzione però al peso, la AC240 fa segnare poco meno di 33 Kg sulla bilancia e sono davvero tanti, anche considerando la capacità da 1536 Wh, probabilmente un paio di ruotine integrate sarebbero state utili.

Porte e specifiche tecniche

La Bluetti AC240 è pronta per gli utilizzi più gravosi, come testimoniano le tante porte in ingresso e uscita di cui dispone.

USCITA 4 prese da Shuko 230V/11A (2400 Watt totali, 3600 picco per 3 minuti a voltaggio inferiore) 2 USB-C da 100 Watt 2 USB-A da 18 Watt presa camper/nave RV 12V 30A in corrente continua accendisigari 12V 10A in corrente continua

INGRESSO 2200 Watt (2400 Watt con espansione tramite modulo batteria B210) 1200 Watt max ingresso solare (11-60V, 21 A) 12/24V porta accendisigari combinato AC+solare, max 2400 Watt



La capacità totale dei moduli batteria è di 1336 Wh (30Ah, 51.2V) e la chimica delle celle è al LiFePO₄ (Litio Ferro Fosfato), garantita all’80% di capacità dopo 3500 cicli di carica scarica. Presente la connettività WiFi e Bluetooth per il controllo a distanza della batteria, in alternativa comunque si può fare quasi tutto con i tasti presenti su ciascuna porta e il display informativo a colori (non touch) molto chiaro e leggibile anche sotto il sole.

L’inverter integrato fornisce un’onda sinusoidale pura fino a 2400 Watt, si spinge anche un po’ oltre senza variare le performance ma va in protezione oltre i 2800 Watt. In modalità power lift si arriva a 3600 Watt per circa 3 minuti, questa modalità può funzionare per alimentare apparecchi con resistenze termiche (forno, lavatrice, lavastoviglie, phon ecc.., ma potrebbe danneggiare altri apparati in quanto il voltaggio viene diminuito per riuscire a raggiungere una maggiore intensità di corrente.

Prestazioni ed esperienza d’uso

Come sempre le batterie Bluetti sono garanzia di qualità e buon funzionamento, anche con questa AC240 ci siamo trovati bene, rilevando una buona efficienza dell’inverter e un corollario di strumenti utili per la gestione della power station.

Innanzi tutto c’è l’applicazione Bluetti, dalla quale è possibile regolare tutti i parametri relativi al funzionamento della batteria da remoto, attraverso un collegamento Bluetooth o internet, dal momento che la power station può essere connessa in rete. Dalla schermata principale possiamo monitorare i flussi in ingresso e uscita in tempo reale e abilitare/disabilitare le uscite DC e AC, avremo anche un’indicazione dell’energia accumulata con i pannelli solari convertita in Kg di Co2 risparmiati.

All’interno delle impostazioni possiamo regolare la velocità di ricarica sui livelli standard (800 Watt), turbo (2200 Watt) e silenziosa (800 Watt). In modalità silenziosa la ventola non girerà mai ad alta velocità, lasciando il rumore sotto i 45 dB, attenzione però perché di default la batteria è impostata su “standard” e avrà una limitazione rispetto alla capacità di ricarica massima.

Le modalità AC-ECO e DC-ECO permettono di impostare livello di intensità che se mantenuto oltre un certo tempo farà spegnere la batteria. Di default, ad esempio, la batteria si spegnerà se oltre 4 ore la potenza assorbita in AC non sale sopra i 15 Watt.

Un’altra voce impostante è quella sulla modalità di funzionamento, qui è possibile scegliere tra UPS Standard, UPS con priorità fotovoltaica, Controllo orario UPS e Gruppo di continuità personalizzato. In tutti i casi il tempo di attivazione da rete a gruppo di continuità è di 15 ms

UPS Standard: funzionamento normale, le celle(ed eventuali espansioni) vengono ricaricate quando l’energia è disponibile dal solare, da AC o CC e forniscono energia ininterrottamente finché è disponibile.

UPS con priorità fotovoltaico: viene data priorità alla ricarica con solare, inoltre si può impostare un livello minimo di carica a cui la batteria viene mantenuta sfruttando la rete AC, oltre questo livello viene utilizzata solo la ricarica solare.

UPS con controllo orario: qui si può impostare un intervallo di SoC (state of charge) a cui mantenere la batteria (per esempio tra 30 e 80%) e poi indicare delle fasce di orario autorizzate per carica e scarica.

UPS personalizzato: qui si può impostare un intervallo di SoC, controllo orario, la priorità per la ricarica, in altre parole si tratta di una modalità che riassume le tre precedenti.

Dai nostri test abbiamo rilevato una capacità reale di circa l’80% che è in linea con la media di mercato per le batterie al LiFePO₄, mentre l’inverter quando è acceso ha un consumo di circa 25 W per ora. Un aspetto che non abbiamo apprezzato è il limite dei 60 Volt per l’ingresso solare, il ché rende quasi impossibile riuscire a caricare alla massima intensità supportata di 1200 Watt collegando in serie dei pannelli solari (non si può andare oltre i 20A per limitazioni del cavo), si sforerebbe facilmente oltre la tensione supportata. Il limite dei 60V non si ritrova su prodotti comparabili di casa Bluetti, come la AC200L che ha una capacità di 2048 Wh e potenza di 2400 Watt.

A proposito di esperienza d’uso vale la pena menzionare il display integrato sulla power station, utilizzando l’app non è fondamentale, in realtà però può tornare molto utile in alcune circostanze, si possono attivare la maggior parte delle funzionalità sfruttando i tasti. In ogni caso non è comodissimo, un touch sarebbe stato sicuramente migliore.

In conclusione

Siamo alle battute finali della recensione della Bluetti AC240, il prezzo di listino è di 1899 Euro, in questo momento però si trova a 1699 Euro e con il nostro codice sconto potete risparmiare altri 200 Euro, per un prezzo finale di 1499 Euro. Il prodotto è di indubbia qualità e la casa garantisce ben 6 anni di garanzia, un motivo in più per preferire lei ad altre alternative più a buon mercato.

CODICE SCONTO 200 Euro Valido fino all’11 giugno 2024: AC240AND

Acquisto | LINK sito ufficiale Valido fino all’11 giugno 2024:

Pro: Qualità costruttiva al top



Potenza e capacità



Tante porte in output



Controllo via app



Tante opzioni di funzionamento Contro: Peso importante



Ingresso solare limitato a 60 Volt