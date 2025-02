Nonostante l’anno in corso, ancor oggi ci sono molte, troppe, zone non coperte dalla fibra ottica o addirittura neppure dall’ADSL ed è per questo che c’è bisogno talvolta di affidarsi alla rete mobile per avere una connessione soddisfacente in casa, rete ben più diffusa e che bene o male copre l’intero territorio. E per farlo al meglio è fondamentale fare affidamento su router 4G e 5G di ottima qualità e fra questi si inserisce di prepotenza Archer NX200, di cui oggi vi parliamo con enorme piacere perché possiede tutti gli elementi di un “router mobile ideale”.

Che cosa c’è nella confezione

La confezione con cui lui arriva a casa è la solita dei router dell’azienda e ciò significa che è di medie dimensioni, è leggera, è gradevole alla vista ed è facile da aprire. Al suo interno non nasconde alcuna sorpresa e include il router con il suo alimentatore, un cavo ethernet e qualche manuale rapido. Non c’è niente di particolare ma c’è tutto il necessario per iniziare a utilizzarlo subito.

Installazione e configurazione

E sì perché Archer NX200 è un router plug-and-play e quindi pronto all’uso una volta tirato fuori dalla scatola, collegato alla corrente elettrica e ricevuta in pasto la SIM. È esattamente quello che bisogna fare per avere subito una rete Wi-Fi con Internet funzionante in casa e iniziare a navigare. Non c’è bisogno di installare accessori esterni e di smanettare con le impostazioni perché lui configura in automatico l’APN dell’operatore telefonico della SIM e quindi imposta i parametri principali per funzionare in automatico; in seguito, chiaramente, è possibile mettere mano alle sue impostazioni e modificare i parametri che si vuole, però non è un requisito per far sì che lui entri in funzione e funzioni nel tempo. L’unica accortezza da avere nei suoi confronti, che vale per lui così come per tutti gli altri, è quella di posizionarlo in una zona della casa dove la copertura del segnale di rete mobile è più forte, così da avere una ricezione maggiore e di conseguenza una connessione a Internet migliore.

Ricezione e segnale 4G e 5G

Non che con lui sia difficile avere un’ottima ricezione perché è dotato di ben 8 antenne per il 4G e 5G al suo interno, a differenza di molti suoi fratelli e dei concorrenti che ne possiedono 4, posizionate in verticale su tutti i lati della scocca. E ciò, credeteci, si vede eccome perché lui è capace di “prendere” il segnale come pochi altri suoi pari sanno fare e riesce a garantire di conseguenza non solo una migliore ricezione ma anche una connessione a Internet più stabile, reattiva e veloce. Nelle stesse condizioni di posizione in casa, distanza dalla BTS e via dicendo lui è sempre riuscito a fare meglio di tutti i router e smartphone con cui è stato messo a confronto (e parliamo di prodotti top di anche 1000 euro). Da questo punto di vista, ecco, lui è il primo della classe e gli unici prodotti in grado di dargli battaglia siamo convinti che siano i suoi fratelli dotati anche loro di 8 antenne interne con la medesima disposizione, poiché questa cosa è una concreta svolta. E questa ricezione di altissimo livello è sfruttata a pieno perché supporta praticamente tutte le bande 4G e 5G presenti sul territorio italiano, di qualsiasi operatore siano, ed è capace di aggregarne fino a 5, così da spremerle fino all’ultimo bit per secondo disponibile.

Copertura e segnale Wi-Fi

Ciò viene sfruttato altrettanto bene dalle 2 antenne interne Wi-Fi 6 di tipo ax a due bande, 2,4 e 5 GHz, perché sono capaci di trasmettere dati fino 574 Mbps in 2,4 GHz e 1201 Mbps in 5 GHz e di coprire con una buona efficacia una superficie domestica media con vari ostacoli, anche muri, al suo interno. Archer NX200 riesce a garantire una rete Wi-Fi efficiente, veloce, forte e soprattutto senza grosse perdite di velocità sull’intera superficie dell’ambiente in cui lo abbiamo provato, che è di medie dimensioni (circa 60 mq) ed è attraversato da muri di diverse decine di centimetri. Chiaro che con l’aumentare della distanza diminuisce la potenza del segnale e di conseguenza la velocità di trasferimento dei dati, ma lui riesce comunque a essere costante ed efficace anche a distanza di diversi metri con due muri di una quarantina di centimetri l’uno in mezzo grazie alla banda a 2,4 GHz. Supporta il collegamento di oltre 150 dispositivi in contemporanea e offre una rete Wi-Fi sempre stabile, affidabile e senza disconnessioni, per cui riesce a offrire una connessione a Internet di ottima qualità per un uso domestico senza intoppi. A questo si aggiunge la particolarità di direzionare il segnale del Wi-Fi verso i dispositivi che ne hanno più bisogno fornendo loro una maggiore potenza in termini di velocità e copertura, il che aiuta molto nel caso i dispositivi in questione siano a una lunga distanza da lui.

Prestazioni in download e upload

E una ricezione eccellente del segnale telefonico mobile e un’ottima copertura del Wi-Fi non possono che tradursi in prestazioni Internet di ottima qualità e fra le migliori che si possono ottenere con prodotti di questo genere. Partiamo col dire che lui è in grado di aggregare fino a 5 bande sotto rete 4G e 3 sotto rete 5G e di combinarle fra loro per tirar fuori il miglior abbinamento di bande da utilizzare per la connessione, così da avere i ping, download e upload migliori garantiti in quel momento nella sua zona; è ciò è possibile anche grazie alla sua enorme compatibilità con le frequenze mobile italiane perché è capace di ricevere tutte quelle utilizzate dai provider sul nostro territorio, che sia Vodafone, TIM, WINDTRE o Iliad.

Durante il nostro utilizzo di tutti i giorni si è comportato bene ed è riuscito a garantire sempre una connessione stabile, veloce e reattiva, aggregando le bande B1, B3, B7, B20, B32 e N78 da una BTS a un paio di chilometri e da una ben più distante (da questa prende di tanto in tanto la N78); quindi Archer NX200 va a nozze quando si tratta di aggregarle per tirare fuori il massimo dalla rete, sia per il download che per il ping. È ovvio che questo è un aspetto che dipende dalla capacità e dalla qualità delle BTS, dalla distanza e dalle bande delle BTS, dalla congestione della rete, dalla copertura, dall’operatore usato e da vari altri fattori, ma è bene sapere che lui è una certezza ed è in grado di tirare fuori sempre il massimo garantito dalla rete a cui è collegato, anche perché supporta il 5G Sub6 SA/NSA e il 4G di Categoria 20 per una velocità in download fino a 4,6 Gbps.

Impostazioni e funzioni

Archer NX200 consente di accedere alle sue impostazioni in due modi e cioè dall’applicazione per smartphone, Tether, e da browser tramite indirizzo IP. Entrambi i modi permettono di visualizzare e modificare un bel po’ di parametri. Lui permette di visualizzare i dispositivi connessi con tanto di info varie, visualizzare e gestire le reti Wi-Fi create, comprese quelle guest, visualizzare, inviare e gestire gli SMS, visualizzare le informazioni della SIM, visualizzare le sue informazioni, aggiornare il firmware, selezionare le bande del Wi-Fi fra 2,4 e 5 GHz, gestire l’APN dell’operatore, gestire la porta ethernet, selezionare la modalità di funzionamento, selezionare il tipo di rete fra 4G e 5G, attivare o disattivare le antenne esterne e di gestire diverse altre impostazioni per un affinamento della connessione e della rete secondo le proprie idee. Merita una menzione a parte una funzione che in questo tipo di prodotti è quasi fondamentale e cioè il blocco delle bande: lui, ebbene sì, permette non solo di cercare manualmente le bande ma permette anche di bloccarle in modo da potersi connettere solo a quelle selezionate; questa cosa è utile per dare priorità a delle bande anziché ad altre così creare un’aggregazione migliore e secondo le proprie esigenze.

Dove e perché acquistarlo

Archer NX200 è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di listino di 329,99 euro, anche se da qualche tempo è scontato in modo fisso a 226 euro. E c’è ben poco da dire sul perché prenderlo poiché lui non ha difetti, funziona bene, ha una ricezione incredibile e supporta il blocco delle bande, cosa utile e molto poco diffusa fra i router mobile; in più, come se ciò non fosse sufficiente, offre prestazioni da prodotto di fascia alta pur costando quanto uno di fascia bassa col prezzo scontato, perciò propone un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. È senza dubbio l’ideale per chiunque voglia un prodotto del genere e fra i migliori della sua categoria.

Pro: ricezione del segnale mobile



copertura e stabilità del Wi-Fi



funzioni e impostazioni software



applicazione e sito web per la gestione



blocco bande, sia in 4G che 5G



velocità e stabilità della connessione



rapporto qualità-prezzo Contro: nessuno