Essere sostenibili senza però doversi indebitare per l’acquisto di un sistema fotovoltaico? Potrebbe sembrare una utopia ma con Anker SOLIX è realtà. Il produttore ha da poco lanciato sul mercato una soluzione plug and play a basso costo, in grado di aiutarvi a contenere il costo della bolletta senza dover effettuare un investimento eccessivo e senza dover attendere troppo a lungo per rientrare dei soldi spesi.

Abbiamo quindi provato Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro una soluzione domestica per la produzione di energia elettrica dalla luce del sole e oggi ve ne parliamo in maniera dettagliata nella nostra recensione completa.

Recensione Video di Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro

Le caratteristiche tecniche

Prima di offrirvi le nostre impressioni parlandovi della nostra esperienza, è però doveroso dare uno sguardo alle caratteristiche tecniche di Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, decisamente interessanti e non solo sulla carta. Parliamo di un prodotto che rientra nella categoria degli impianti da balcone, visto che la potenza massima che può essere immessa in rete (On Grid) raggiunge gli 800 watt.

Questo significa che, indipendentemente dal consumo istantaneo della vostra abitazione, il sistema Anker SOLIX potrà offrire fino a 800 watt: se la potenza assorbita dalla vostra casa è di 1.000 watt, ad esempio, solo 200 saranno prelevati dalla rete elettrica, mentre i restanti 800 li avrete “gratis”, grazie proprio all’impianto in funzione.

L’impianto da noi provato è costituito da due batterie di accumulo, quella integrata nel dispositivo principale e una aggiuntiva, in grado di immagazzinare fino a 3,2 kW. La cosa più interessante della soluzione proposta da Anker SOLIX è la modularità, che può iniziare già al momento dell’acquisto. In base alle vostre esigenze potete scegliere il numero di batterie aggiuntive da acquistare, con un range totale che può andare da 1,6 a 9,6 kW. L’acquisto può essere effettuato anche in un secondo momento, nel caso doveste accorgervi che la produzione supera la capacità delle vostre batterie. Sul modulo principale è inoltre presente una uscita Schuko in grado di offrire una potenza di 1.000 watt Off Grid, molto utile nel caso di mancanza di corrente.

Nessun problema per il posizionamento dei moduli batteria, che sono dotati di certificazione IP68/65 e possono tranquillamente essere collocati all’esterno senza che pioggia o maltempo possano creare problemi. Nemmeno le temperature rappresenteranno un problema, a meno che non abitiate a latitudini particolari: il range operativo delle temperature varia infatti dai -20°C ai +55°C, decisamente ampio quindi. E la batteria LiFePO4 garantisce 6.000 cicli di ricarica, quindi potete dormire sonni tranquilli sulla sua durata.

I vari moduli hanno poi una certificazione IP68/65 quindi sono in grado di resistere tranquillamente all’esterno. La temperatura di funzionamento operativa va inoltre dai –20°C ai +55°C e i cicli di ricarica garantiti dal fornitore sono ben 6.000 grazie alla batteria LifePo4. Anche i pannelli potranno essere da 435W bifacciali, da 445W IBC o da 540W PERC come nel modello oggetto di questa recensione. Se la vostra scelta ricadrà sui 540W, in grado quindi in linea teorica di produrre fino ad un massimo di 2160W (a piena potenza potrete solo ricaricare le batterie di accumulo) accertatevi di avere spazio sufficiente sul vostro balcone o sul vostro tetto, poiché le dimensioni sono generose e posizionamento e montaggio potrebbero risultare più complicati, oltre che più costosi.

A dire il vero è possibile effettuare il montaggio e l’intera configurazione anche senza dover ricorrere a un professionista, visto che il manuale di istruzioni è decisamente chiaro e non ci sono possibilità di errore. È comunque necessario rivolgersi a una ditta in grado di fornire la necessaria certificazione al fine di poter registrare correttamente l’impianto domestico presso il vostro gestore di energia elettrica, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni.

Le funzionalità intelligenti

L’attenzione per i dettagli di questo sistema è davvero altissima e lo si vede anche dalle funzioni intelligenti di cui è dotato Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, che vi permettono di sfruttare al meglio il vostro impianto. Dopo aver montato e collegato il sistema è sufficiente scaricare l’applicazione per il vostro smartphone, Android o iOS, completare la configurazione iniziale in pochi minuti e iniziare a utilizzarlo e a risparmiare.

Per poter utilizzare al meglio le tantissime potenzialità di questa soluzione, vi consigliamo di acquistare anche lo Smart Meter, da inserire nel quadro elettrico che controlla la vostra abitazione così da poter monitorare i consumi in tempo reale.

L’applicazione Anker SOLIX offre diverse modalità di funzionamento, ma nei nostri test abbiamo sempre preferito la “autoconsumo”, che vi eviterà qualsiasi fastidio occupandosi di gestire ogni aspetto del sistema. Basandosi sui consumi in tempo reale, questa modalità riuscirà a farvi utilizzare la massima quantità di energia possibile, riducendo i consumi e garantendo la giusta quantità di accumulo.

Potrete inoltre consultare il grafico dei consumi in tempo reale, una funzione molto utile per scoprire eventuali elettrodomestici particolarmente energivori, e monitorare lo stato delle batterie e la carica residua, così da pianificare eventuali attività come l’utilizzo di lavatrice o asciugatrice nei periodi migliori della giornata.

Facciamo due conti

La sostenibilità è sicuramente un aspetto importante, almeno fino a che non va a toccare in maniera significativa il nostro portafoglio. È dunque giusto fare un paio di conti e capire quanto sia conveniente una soluzione come Anker SOLIX Solarbank 2 E100 Pro, nell’immediato e a medio/lungo termine.

Abbiamo utilizzato l’intero sistema per un paio di mesi e grazie ai quattro pannelli solari montati siamo riusciti a produrre circa 8 kWh al giorno, grazie anche al clima di fine estate a Roma. Calcolando un prezzo medio di circa 0,30 euro/kWh, la produzione quotidiana ci ha permesso di risparmiare circa 2,40 euro al giorno.

Si tratta di dati relativi al nostro impianto, montato su un tetto con la falda rivolta a sud-est e una produzione che, nemmeno nelle giornate migliori, è mai riuscita a superare i 1.400 watt. Si tratta comunque di un risultato che consideriamo soddisfacente, tanto da permetterci di accumulare nelle batterie l’energia prodotta al mattino e di consentirci di non dover attingere alla rete elettrica almeno fino alle 19 di ogni giorno.

E anche quando il sole è calato siamo riusciti a utilizzare anche l’aria condizionata fino alle 23:00/23:30, sfruttando le batterie a nostra disposizione. Alla luce di questi dati vi consigliamo di investire nell’acquisto di un sistema capace di accumulare almeno 6,4 Kw, così da poter arrivare fino a tarda sera in maniera tranquilla. Sulla base di queste considerazioni l’investimento iniziale dovrebbe essere assorbito nel giro di circa 4 anni, perfettamente in line4a con quanto dichiarato dal produttore.

Considerazioni

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro è un sistema completo, un fotovoltaico da balcone particolare, se così vogliamo definirlo. ma in grado di offrire il meglio di una soluzione Plug & Play e a portata di click. La sicurezza delle batterie di accumulo, l’applicazione intuitiva e la semplicità di installazione sono senz’altro dei fattori da tenere in considerazione quando si valuta l’acquisto di un prodotto di questa tipologia.

Se possiamo fare un appunto, sarebbe stato comodo poter aggiungere un numero maggiore di pannelli solari, consentendo inoltre di aumentare la potenza da immettere in rete per garantire una flessibilità ancora più spinta, appetibile anche per chi sta invece prendendo in considerazione un impianto fotovoltaico più “tradizionale”.

In conclusione

Quanto costa essere sostenibili co Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro? Il prezzo è in linea con il mercati, per un sistema completo come quello che abbiamo testano servono poco meno di 3.700€. Si tratta sicuramente di una cifra importante, che può essere però ammortizzata in tempi tutto sommato contenuti. Se poi ci mettiamo il risparmio costante e l’impegno a salvaguardare il nostro pianeta, allora diventa una scelta quasi obbligata.