Ci sono sedie e sedie, può sembrare una sciocchezza eppure è così; il discorso vale soprattutto quando si parla di starci sopra per ore e ore, magari per giocare, per lavorare o per qualsiasi altra cosa che richieda di tenere schiena e fondoschiena appoggiati su una sedia. È fondamentale per la propria salute fisica, e di riflesso anche mentale, sceglierne una comoda, ergonomica, di qualità e con qualche funzioncina per essere più personale ed è questa la ragione per cui stiamo usando FlexiSpot BS8 Pro da qualche mese. È uno di quei prodotti così tanto ben riusciti che in poco tempo è riuscita a diventare fondamentale nella quotidianità, sia di lavoro che non, ed è per questo che siamo ancor più felici di parlarvene oggi.

Confezione

La confezione, com’è normale che sia, è grande e pesante, dato che deve contenere una intera sedia da assemblare. Oltre ai pezzi della sedia, al suo interno ci sono un manuale in italiano che spiega i passaggi da seguire per assemblarla, le viti per fissare i pezzi e, udite udite, anche un cacciavite per fissare i pezzi con le viti; insomma, FlexiSpot non si è limitata a fare il compitino e all’interno della confezione ha voluto inserire tutto il necessario per semplificare e velocizzare il montaggio della sedia. Aggiungiamo una cosa, che potrebbe sembrare di poco conto ma che in realtà non lo è: all’interno della scatola i pezzi sono tutti ben divisi fra loro e sono disposti in modo tale che sia semplice tirarli fuori e farsi un’idea su come incastrarli fra loro.

Struttura e materiali

Una volta assemblati tutti i pezzi, la prima cosa che salta all’occhio è la robustezza con la quale FlexiSpot BS8 Pro si presenta. Nonostante sia una sedia con tante parti da assemblare, lei è rocciosa e non mostra alcun segno di cedimento anche nel corso del tempo; questo perché i pezzi sono fatti di materiali di qualità e sono ben realizzati e quindi una volta messi insieme non possono che dar vita a un prodotto finale di altrettanta qualità e affidabilità. In più gli incastri, le giunture e le viti fra i pezzi sono robusti e affidabili e le parti meccaniche sono fatte per durare, perciò la si può utilizzare senza alcun timore e senza alcun freno. È una sedia capace di stare al passo di qualsiasi tipo di utilizzo, anche di quello meno accorto. E non potrebbe essere altrimenti considerando anche che è fatta di plastica dura e ferro.

Com’è e come funziona

Potremmo limitarci a dire che FlexiSpot BS8 Pro nella realtà è esattamente il prodotto che si presenta sulla carta, ma saremmo troppo sintetici e non renderemmo giustizia a un prodotto che che per certi versi è straordinario. Partiamo un attimo da una breve descrizione, giusto per elencare le sue caratteristiche in modo essenziale (la lista della spesa completa è presente sul sito, chiaramente): lei è altamente adattabile e personalizzabile e consente di alzare e abbassare l’altezza del sedile, di regolare l’inclinazione del sedile, di alzare e abbassare l’altezza dello schienale, di regolare l’inclinazione dello schienale, di regolare la tensione dello schienale e di abbassare e alzare, spostare avanti e indietro e di ruotare di 360 gradi i due braccioli imbottiti; insomma, permette di regolare ogni parte di sé e in più permette di farlo con facilità tramite levette e manopole e permette anche di bloccare le regolazioni fatte in modo da non perderle al primo movimento.

Previous Next Fullscreen

Detto questo, lei è una manna dal cielo per chi passa molte ore seduto e magari le passa davanti a uno schermo e a una tastiera perché rende molto meno pesante lo stress fisico sul fondoschiena, sulla schiena, sul collo e anche sulle spalle (e di conseguenza affatica meno ogni parte del corpo e limita anche lo stress mentale). C’è poi da dire che è confortevole a livelli altissimi perché è fatta di materiali morbidi e di qualità, si adatta bene alle parti del corpo senza stressarle, non crea dolori e rossori e soprattutto, in modo particolare lo schienale, trasmette una sensazione di piacere, come quella data da un massaggio, che aiuta a sentire meno la fatica e a rilassarsi fisicamente. A questo si aggiunge una cosa che delle volte è scontata ma che in realtà non dovrebbe esserlo per questo tipo di prodotti perché non è sempre così: le ruote, che sono 6, sono pazzesche e danno alla sedia una mobilità e una scorrevolezza uniche nel loro genere senza rinunciare alla stabilità quando si è fermi; è un qualche cosa che fa la differenza nell’uso al computer perché danno una stabilità ineccepibile quando si è fermi ma nel contempo basta un input per far sì che la sedia si muova nella direzione desiderata. E, per concludere, funziona bene ed è affidabile nel tempo, anche nei suoi meccanismi fisici che sembrano essere fatti per durare veramente a lungo.

Dove acquistarla

FlexiSpot BS8 Pro è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda a un prezzo assolutamente in linea con l’esperienza che offre e cioè di 439,99 euro, con spedizione gratuita tramite corriere espresso. I colori in cui è in vendita sono nero, grigio e grigio scuro.

Acquista FlexiSpot BS8 Pro sul sito dell’azienda