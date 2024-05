Eravamo alla ricerca di un robot e, consapevoli dell’affidabilità dei prodotti del marchio Eureka, abbiamo deciso di provare il nuovo Eureka J12 Ultra. Incuriositi dalla sua forma, differente dal classico robot rotondo, abbiamo scelto di acquistarlo e provarlo.

Contenuto della confezione

Partiamo dalla confezione. Il robot arriva fornito di tutti gli accessori di base: la base di ricarica, il cavo di alimentazione, 2 vaschette per l’acqua, un sacchetto per la polvere più uno di ricambio, 2 spazzole e 2 moci, oltre, ovviamente, al robot e al manuale d’istruzione. Nessuna sorpresa, solo l’occorrente necessario per l’utilizzo del robot. La scatola, all’apparenza piuttosto pesante, deve il suo peso alle dimensioni della base di ricarica, che comunque è facile da posizionare e installare.

Assemblaggio e installazione

L’assemblaggio è davvero molto semplice. Dopo aver ovviamente rimosso le pellicole protettive, basta inserire le 2 vaschette per l’acqua all’interno della base: una, piena, adibita all’acqua pulita che servirà per le operazioni di lavaggio; l’altra, vuota, che invece servirà per raccogliere l’acqua sporca utilizzata per il lavaggio dei moci in seguito alla pulizia dei pavimenti. E anche inserire le spazzole e i moci sul robot è molto semplice. Fatto questo, basta inserire il cavo di alimentazione e iniziare con l’installazione. L’accoppiamento al Wi-Fi è facile e veloce ed è sufficiente scaricare l’app Eureka dal Google Play Store per poter accoppiare il robot e iniziare a gestire tutto comodamente attraverso il proprio smartphone.

Software e funzioni dell’app

Dicevamo: attraverso l’app è possibile impostare i programmi di pulizia a seconda delle proprie preferenze. Le impostazioni possibili sono davvero tante. Si parte dalle funzioni più semplici, come la programmazione della pulizia, la cronologia dei programmi effettuati e la gestione della mappa degli ambienti. È qui che Eureka J12 Ultra inizia a mostrare le sue potenzialità: grazie alla torretta LIDAR posizionata sulla parte superiore e ai vari sensori e alla videocamera anteriore, effettua un’acquisizione intelligente e 3D delle mappe in maniera molto accurata. È presente la possibilità, inoltre, di creare dei backup delle mappe da poter scegliere e selezionare prima dell’avvio della pulizia. È anche possibile selezionare e dividere le stanze dalla mappa acquisita: in questo modo, si può scegliere quali ambienti pulire oppure in che ordine farlo.

Eureka J12 Ultra, inoltre, è dotato di assistente vocale ed è forse questa l’unica pecca del prodotto poiché sono presenti solo le lingue inglese e thailandese. Sempre attraverso l’app, è presente la sezione per impostare le operazioni della base riguardo la pulizia del robot. Si può selezionare modalità e frequenza della raccolta della polvere dal robot, scegliendo se effettuarla dopo ogni ciclo di pulizia, dopo 3 o dopo 5 cicli. È possibile anche impostare una funzione per far sì che eviti i tappeti. Ma c’è ancora tanto altro. Si può selezionare la modalità di asciugatura dei moci, tra modalità ad aria calda oppure modalità a risparmio energetico, scegliendo anche la durata dell’operazione. È possibile selezionare il numero di passate durante il programma di pulizia per ottenere il risultato desiderato in termini di pulizia. Sempre dall’app, inoltre, è possibile verificare l’usura delle varie componenti, essendo presente un’apposita sezione. Insomma, la gestione del robot e del programma di pulizia attraverso l’app Eureka dedicata risulta molto semplice e profonda.

Risultato dei programmi di pulizia

Eureka J12 Ultra si dimostra un prodotto di grande efficacia a giudicare dal risultato finale. L’aspirazione è notevole: riesce a raccogliere tutto ciò che incontra sul suo cammino anche su pavimenti irregolari. Grazie alle sue 2 spazzole, l’area coperta è molto ampia. Anche il lavaggio si dimostra all’altezza. All’interno della vaschetta è possibile aggiungere detergenti non aggressivi aumentando così il potere pulente dei moci. Durante le operazioni di lavaggio, Eureka J12 Ultra tornerà periodicamente alla base per bagnare nuovamente i moci e riprendere il lavaggio.

In questo modo il lavaggio risulta omogeneo in tutto l’ambiente selezionato. Su questi punti, la grande forza di Eureka J12 Ultra è la sua forma quadrata che gli permette di raggiungere anche gli angoli più complicati della casa. Ovviamente, i risultati del lavaggio dipendono anche dal tipo e dall’età della macchia ma difficilmente ci sono macchie che Eureka J12 Ultra non sia capace di eliminare. Altra caratteristica essenziale per la pulizia è la possibilità di selezionare di evitare i tappeti. Tutti o quasi ne abbiamo in casa ed Eureka J12 Ultra ci dà la possibilità di dedicarci alla pulizia dei pavimenti senza andare ad intaccare l’integrità dei nostri tappeti o costringendoci a faticose rimozioni temporanee in quanto non può sollevare i moci in automatico. Un altro elemento di grande spicco è che difficilmente troverete peli o capelli attorcigliati intorno alle spazzole rotanti di Eureka J12 Ultra.

Nel caso ciò dovesse succedere e limitare la rotazione delle spazzole, lui invierà una notifica sull’app permettendovi di intervenire in modo semplice e veloce per rimuovere l’oggetto e riprendere il programma di pulizia. Un gran bel vantaggio per garantire sempre una pulizia accurata. Infine, la possibilità di dividere l’ambiente in stanze e selezionare quali pulire permette di concentrare la pulizia quotidianamente nelle zone maggiormente soggette a sporcizia quotidiana, come la cucina ad esempio, e rimandare a 2-3 giorni aree meno soggette a sporcarsi. Oppure, selezionando il numero di passate da effettuare in ogni stanza, con possibilità di scegliere tra 1, 2 o 3 passate.

Manutenzione delle componenti

La vita delle componenti è visualizzabile dall’apposita sezione sulla app, il che lascia molto tranquilli avendo sempre la possibilità di controllare in tempo reale l’usura degli accessori. In generale, Eureka J12 Ultra non richiede una manutenzione frequente e questo è sicuramente un grande segno di affidabilità. Nello specifico, le operazioni richieste con più frequenza sono la pulizia dei sensori presenti lungo la superficie laterale e la sostituzione dell’acqua all’interno dei secchielli della base. Suggeriamo di svolgere entrambe queste operazioni una volta ogni 2 settimane circa, pur essendo un tempo soggetto a variazione a seconda del tempo di utilizzo personale del robot. Per quanto riguarda il sacchetto di raccolta della polvere, andrebbe sostituito dopo circa 3 mesi, così come i moci. Anche questo, ovviamente, è un tempo soggetto a variazione. Noi abbiamo mantenuto un utilizzo quotidiano di Eureka J12 Ultra ritrovandoci in linea con queste tempistiche. Infine, le spazzole e il filtro HEPA garantiscono tra le 100 e le 200 ore di utilizzo prima di richiedere una sostituzione, dato in linea con altri prodotti concorrenti.

La nostra esperienza quotidiana

Siamo rimasti molto colpiti e soddisfatti dall’utilizzo di questo prodotto. Tra i suoi principali punti di forza c’è senza dubbio la capacità pulente, che comprende sia l’aspirazione di briciole e altri piccoli oggetti, anche su pavimenti irregolari come il nostro, arrivando anche negli angoli difficili pensando alla nostra esperienza con altri robot, sia la capacità di lavare via anche le macchie ostinate. Inoltre, difficilmente avevamo incontrato un robot con una tale precisione nella creazione delle mappe degli ambienti, il che ci ha sempre rasserenato molto sul fatto che tutta la casa, o gli ambienti scelti, venissero puliti in modo adeguato.

L’operazione di preparazione del robot, quando la base bagna i moci, è piuttosto rumorosa, ma in compenso Eureka J12 Ultra quando è in azione è tra i prodotti meno rumorosi che abbiamo mai provato. Risulta poi un prodotto molto semplice da assemblare, configurare e soprattutto pulire dopo gli utilizzi. L’unico aspetto negativo che abbiamo riscontrato è la mancanza della lingua italiana per l’assistente vocale. Una funzione che, francamente, non abbiamo mai utilizzato con particolare frequenza. Pertanto, il prodotto ha soddisfatto e superato ogni nostra aspettativa. Infine, l’autonomia: lui riesce a rispettare quanto dichiarato dall’azienda e ad essere in esecuzione per quasi 4 ore con una sola ricarica, ovviamente al netto di tutte le varianti che ne condizionano la durata come potenza di aspirazione, lavaggio, ostacoli, tipo di pavimento, ecc.

Dove comprare Eureka J12 Ultra

Il robot J12 Ultra di Eureka è disponibile a un prezzo scontato dall’11 al 24 maggio 2024 di 679 euro, invece di 799 euro. Parliamo di uno sconto considerevole e che lo rende ancora più appetibile. Potete acquistarlo sia dal sito web di Eureka che da Amazon, con la possibilità su entrambi i siti di ottenere uno sconto ulteriore di 30 euro utilizzando il coupon EurekaJ12U.

Acquista Eureka J12 Ultra su Amazon