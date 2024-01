Soddisfatto di quelle avute negli anni precedenti, anche a distanza di tempo, è stato facile per me scegliere di abbinare ai miei nuovi smartphone una cover ancora una volta di Bellroy e così senza pensarci troppo sopra l’ho fatto, scegliendo le colorazioni Black e Bluestone.

E devo ammettere che di nuovo le aspettative sono state soddisfatte e anzi posso dire che ci sono stati persino dei miglioramenti a livello di realizzazione, di design e di qualità generale rispetto alle cover prodotte fino a qualche tempo fa, per cui oggi vi do qualche considerazione basandomi su quelle per Google Pixel 8 e Samsung Galaxy S23 che sono nelle mie mani da qualche settimana.

Allora, parto col dire che sono realizzate in ecopelle e rifinite nei più piccoli dettagli, per cui la cura con cui sono realizzate è alta e questo si vede subito già dalla confezione, anche perché sono studiate in collaborazione con Google e Samsung e non potrebbe essere diversamente. E questo significa che non ci sono parti con difetti, colle visibili e imperfezioni di questo genere, il che non è scontato, e che calzano a pennello agli smartphone per cui sono state pensate, in tutto e per tutto.

Le cornici e la parte posteriore sono in ecopelle, i tasti laterali in alluminio e la parte interna è in morbida microfibra per aderire alla perfezione alla superficie posteriore dello smartphone senza il rischio che polvere e altri piccoli oggetti possano graffiarla. E, ovviamente, consentono la ricarica wireless a induzione, sono sottili, leggere e resistenti, tanto che dopo qualche settimana sono ancora come nuove; è chiaro che dipende da come le si utilizzano perché con urti e superfici taglienti si graffiano facilmente, come tutte le cover, ma loro comunque sono di qualità e realizzate per durare nel tempo.

Le cover di Bellroy sono, per me, ancora l’ideale per chi vuole proteggere il proprio smartphone con un tocco di classe e di qualità , adesso più che mai perché sono realizzate con ancor più attenzione ai dettagli. L’unico difetto che posso trovargli, se così vogliamo chiamarlo, è il prezzo: sono delle cover fatte di materiali di qualità , studiate su misura per i prodotti e realizzate con estrema cura e per questo costano un po’ e potrebbero non essere alla portata di tutti, ma è pur vero che sono prodotti premium superiori alle classiche cover in plasticaccia o altri materiali, che durano poco in molti casi, in vendita online.

Acquista cover Bellroy per Google Pixel 8

Acquista cover Bellroy per Samsung Galaxy S23