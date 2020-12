Samsung è solita implementare tante funzioni all’interno degli aggiornamenti software che rilascia sui propri smartphone ma non sempre le novità sono chiare e di facile individuazione. Dal suono personalizzato ad una diversa gestione della tendina delle notifiche fino alle impostazioni avanzate nascoste tramite i plug-in. Vediamo allora le 10 funzionalità segrete Samsung presenti sulla One Ui.

Le 10 funzioni nascoste della One Ui

1. One Hand Operation Plus

Iniziamo con una funzione subito interessante che sfrutta un’app che si può trovare dal Galaxy Store chiamata: One Hand Operation Plus che consiste nel sfruttare le gesture laterali, come diagonale su e diagonale giù, per eseguire maggiori funzioni rapidamente. L’applicazione permette inoltre una personalizzazione molto ampia per avere un uso generale ottimale secondo il nostro modo di navigare con lo smartphone.

2. Pannello dei volumi laterale

La One Ui purtroppo non ci permette di regolare il volume comodamente a causa del toogle che si trova nella parte alta dello schermo, spesso non raggiungibile accuratamente con l’uso ad una mano. Per avere il pannello dei volumi lateralmente occorre scaricare l’applicazione chiamata Sound Assistant dal Play Store, aprirla e attivare il toogle ” Tema pannello dei volumi”. Così facendo potremmo regolare il volume dalla parte laterale dello schermo, garantendo un uso ottimale con una mano.

3. Trascina giù per il pannello notifiche

Questa è una funzione semplice ma forse non tutti conoscete, probabilmente perché siete alle prime armi con l’interfaccia Samsung. Per attivarla bisogna andare su Impostazioni > schermo > Schermata Home > “Trascina giù per pannello delle notifiche” (attivare la spunta). Così facendo, se effettuiamo un swipe verso il basso in un punto qualsiasi dello schermo potremo tirare giù il pannello notifiche.

4. Barra degli strumenti schermata

Questa funzione consiste nel avere la possibilità di modificare uno screenshot tramite la barra degli strumenti che comparirà dopo averlo eseguito e poterlo condividere direttamente senza aprire lo screen dalla galleria. Per attivare la barra andiamo su Impostazioni > funzioni avanzate > schermate > attivare “Barra degli strumenti a schermata”. Una funzione che può tornare molto utile.

5. Tasto laterale “doppio tocco”

Un altro modo per avere dei shortcut rapidi è implementare un paio di funzioni utili e rapide tramite il doppio tocco con il tasto laterale. Per attivarlo andiamo su Impostazioni > funzioni avanzate >tasto laterale > doppio tocco e decidere se avviare la fotocamera o un applicazione a piacere. L’aspetto interessante è che funziona anche a schermo bloccato e non solo a schermo acceso.

6. Adapt sound

Prossima funzione nascosta è adattare il suono in maniera personalizzata. Essa è utile soprattutto per le chiamate oltre che per musica ma attiviamola andando su impostazioni > suoni e vibrazioni > qualità audio ed effetti > “Adapt sound” e qui possiamo decidere se usarla solo per le chiamate o anche multimediale, adattare il suono in base all’età dell’utente oppure personalizzarlo al momento e calibrarlo accuratamente tramite le cuffie.

7. Visualizzazione popup smart

Molto interessante la funzione Visualizzazione popup smart che per attivarla bisogna andare su Impostazioni > Funzioni avanzate > Visualizzazione popup smart e qui si decide con quale app usare la funzione. Così facendo ogni volta che riceviamo una notifica su questa applicazione, apparirà l’icona e avremo la possibilità di interagire rapidamente per rispondere ad un messaggio o un commento e quando si finisce di utilizzare, possiamo mettere l’icona in un angolo oppure rimuoverla tramite la “x”.

8. Disinstallare applicazioni in gruppo

Probabilmente sulle funzioni più basiche tendiamo a eseguire le funzioni senza scoprire possibili alternative o metodi più rapidi e uno di questi riguarda il come disinstallare delle applicazioni in gruppo. Per farlo teniamo premuto in una delle app da disinstallare, premiamo su “seleziona elementi”, selezioniamo le applicazioni in questione e infine premiamo in alto su “Disinstalla”.

9. Notifica sull’icona applicazione

Questa è una funzione che può tornare utile a tanti utenti ovvero, visualizzare il contenuto della notifica tenendo premuto sull’icona dell’applicazione in questione. Per farlo andiamo su Impostazioni > notifiche > badge icona app e decidere anzitutto lo stile, se pallino o numero ma, quello che interessa a noi sono le notifiche e quindi attiviamo la spunta. Facendo ciò teniamo premuto sull’icona app che ha ricevuto una notifica ed ecco che la possiamo visualizzare senza tirare giù il pannello delle notifiche.

10. Applicazioni più veloce all’apertura

Ecco arrivati all’ultima funzione che vi proponiamo riguardante l’aumentare della velocità di apertura di un applicazione che usiamo molto spesso. La si attiva andando nel multitasking, premendo sull’icona dell’app e premere su “Blocca questa applicazione”. Così facendo ogni volta che decideremo di aprire questa app, l’apertura sarà più veloce.