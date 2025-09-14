Oggi vi proponiamo il confronto tra i due migliori pieghevoli a libro disponibili in Italia, nonché gli unici, purtroppo: Samsung Galaxy Z Fold7 e Honor Magic V5. Lo sappiamo, quella dei pieghevoli è una categoria particolare, non per tutti, ma dalle grandi potenzialità nell’ambito dell’intrattenimento e in quello della produttività. Samsung e Honor tengono botta e anno dopo anno migliorano i loro prodotti, rendendoli sempre più sottili, resistenti, potenti e questa volta anche simili, tanto da rendere complicato decretare una volta per tutte quale dei due sia il più sottile.

Galaxy Z Fold7 e Honor Magic V5 sono smartphone che stupiscono, ma quale dei due è il migliore? Lo scopriamo nel nostro confronto a tutto campo.

Confronto tra Samsung Galaxy Z Fold7 e Honor Magic V5

Perché acquistare Honor Magic V5

C’è una ragione principale per preferire il V5 al Fold7 ed è l’autonomia: in questo dettaglio tecnico, la batteria, Honor ha surclassato i rivali proponendo un modulo al silicio carbonio da 5800 mAh (pensate che in Cina il modulo è da 6000 mAh), contro i 4400 mAh del Samsung. Tecnologia migliore, ricarica molto più veloce (66 Watt e 50 Watt wireless, contro 25 Watt con cavo e 15 Watt wireless) e autonomia che è almeno un 20% superiore per il V5. Honor propone anche due fotocamere su 3 (teleobiettivo e ultrawide) con sensori più grandi e definiti, uno schermo interno più luminoso e una certificazione superiore per la resistenza alla polvere. Magic V5 è anche da scegliere con un occhio al prezzo, non dimenticandosi che l’unico taglio previsto per l’Italia è da 512 GB. Perché non sceglierlo? Il software ha diverse cose migliorabili, una su tutte è l’organizzazione dei menù, al secondo posto però ci sono le funzioni di AI che sono poco omogenee e spesso nascoste all’interno del sistema, ma abbiamo davanti 7 anni di supporto, il tempo per sistemare le cose manca.

Perché acquistare Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung ha lavorato molto sul precedente Fold, rinnovandolo prima di tutto nel design. Che non sarebbe poi chissà quale rivoluzione, se non si stesse parlando di un pieghevole. In realtà Z Fold7, per essere così sottile e facilmente utilizzabile da chiuso, ha richiesto una riprogettazione completa di ogni componente, dal telaio alla cerniera e Samsung è riuscita nel più importante compito di mantenere intatta quella sensazione di qualità costruttiva e durevolezza che apparteneva al precedente modello. Da acquistare principalmente per il suo design così estremo e curato e da preferire al Magic per il software più completo, organizzato e ricco di funzionalità, un aspetto fondamentale specialmente per uno smartphone pieghevole a libro, dove il software riesce ad esaltare tutto il potenziale racchiuso in questo tipo di formato. Punto debole? L’autonomia, difficilmente si supera un’intera giornata senza un piccolo (e purtroppo lento) rabbocco.