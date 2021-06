Non sempre le applicazioni di sistema preinstallate su smartphone riescono a offrire un’esperienza d’uso veramente completa e con questo articolo vi andiamo ad elencare le 5 migliori applicazioni Android da utilizzare per la vita digital.

Quelle di cui vi parleremo proseguendo nella lettura sono gratuite di base mentre altre offrono la possibilità di acquistare versioni pro (a pagamento) per poter sfruttare tutte le funzionalità a pieno. In particolare vi proporremo le 4 che reputiamo migliori e quella emergente, da tenere d’occhio per le sue potenzialità.

Video

CleanFox

Vi è mai capitato di avere, sull’icona dell’app e-mail la quantità smisurata di posta in arrivo? Ogni giorno arrivano centinaia di mail spam o di pubblicità che intasano continuamente la posta elettronica. Per risolvere questo inconveniente ci viene in aiuto CleanFox, un app che ci permette di eliminare in modo semplice e veloce tutte le mail indesiderate che appesantiscono continuamente la memoria della nostra Posta.

Infatti dopo aver collegato il nostro indirizzo mail all’interno dell’app, CleanFox farà una scansione veloce di tutte le mail che leggiamo raramente o che solitamente non apriamo, le suddivide per cartelle e tramite uno swipe verso sinistra possiamo decidere di eliminare automaticamente tutte le mail presenti in una cartella, con uno swipe verso l’alto possiamo eliminarle singolarmente oppure archiviarle tramite uno swipe verso destra.

Sulla sezione statistiche dell’app potremo analizzare la pulizia eseguita nei vari mesi visualizzando i numeri precisi di mail eliminate ma non solo perché avremo anche a disposizione la quantità di CO2 economizzata tramite la pulizia delle nostre email, molto interessante. Graficamente l’app è realizzata molto bene ed intuitiva per qualsiasi utente e questo è il suo punto di forza. Inoltre Cleanfox torna utile soprattutto per gli account Gmail visto che dal primo giugno google foto utilizzerà i 15gb di memoria Google Drive per salvare le foto.

Cleanfox è totalmente gratuita e vi consiglio di scaricarla sul vostro smartphone perché fra tutte quelle provate è risultata la migliore per eliminare di Mail indesiderate, spam o ignorate.

ONLYOFFICE Documents

La seconda applicazione di cui voglio parlare si chiama ONLYOFFICE Documents. Il suo principale vantaggio è quello di avere Fogli Excel, documenti di testo e presentazioni, tutto all’interno di un’applicazione unica cercando di gestire l’archivio file in modo organizzato e intuitivo. Appena entriamo all’interno dell’applicazione ci verrà chiesto di inserire un indirizzo e-mail col quale si aprirà il personal Office da cui potremmo aprire Un documento di testo o un foglio elettronico una presentazione oppure creare una cartella per suddividere appunto i nostri lavori.

Possiamo caricare nel cloud dell’applicazione anche file immagini per non perdere qualità e i pdf che per le esigenze di lavoro può essere molto comodo così da avere tutto in un’applicazione. ONLYOFFICE Documents non è completamente stabile: i tempi di caricamento di un nuovo documento non sono rapidissimi e alcune transizioni non sono fluide al 100%, un aspetto che può essere certamente risolto con aggiornamenti futuri.

La sua peculiarità è ovviamente l’organizzazione delle cartelle sul cloud e possibilità di visualizzare anche dei file di testo senza usare 3 applicazioni diverse ma tutto in una unica.

Inoltre è presente anche una versione desktop di ONLYOFFICE tramite la quale poter accedere a tutti i documenti gratuitamente.

In termini di funzionalità può essere paragonata benissimo a google drive ma senza avere i limiti di memoria di 15gb. L’applicazione è totalmente gratuita il che non è scontato per la completezza che dispone e scaricabile dal Play Store.

App Tiles

La prossima applicazione è utilissima per chi usa moltissime app e sto parlando di App Tiles, disponibile gratuitamente sul Play Store che ci permette di selezionare un minimo di 6 app da avere come scorciatoie rapide direttamente sulla tendina di controllo.

L’utilizzo è molto semplice: dopo aver installato l’applicazione, occorre accettare i termini di condizione all’avvio e nella schermata successiva potremo subito scegliere le nostre 6 app a piacimento. Successivamente, se facciamo uno swipe verso il basso, per aprire il centro di controllo, vedremo dei toggle aggiuntivi, oltre a quelli predefiniti, intitolati con il nome delle app selezionate su App Tiles. Premendo sui toogle potremmo aprire più rapidamente le nostre applicazioni usate maggiormente sul nostro smartphone.

L’app torna utile in quelle situazioni in cui dobbiamo attivare la connessione dati tramite la tendina e aprire subito dopo l’app desiderata, Invece di tirare su il pannello di controllo, andare nella schermata home e premere sull’applicazione, potremmo aprire l’app direttamente dal pannello di controllo risparmiando un po’ di tempo in più, che dal punto di vista lavorativo e produttivo è molto importante.

App tiles la consigliamo perché avere questa funzione in più può essere comoda in diverse situazioni sull’utilizzo dello smartphone.

Swipe Notes

La penultima applicazione di oggi si chiama Swipe Notes ed è la miglior applicazione per prendere note in circolazione su Android anche rispetto alle applicazioni pre installate e vi spiego il perché. Primo aspetto che mi piace molto è il design: minimal ed elegante con una combinazione di colori molto interessante tra grigio, verde e bianco.

Il secondo invece è la chiarezza di come si possono salvare le note in maniera organizzata e semplice. Il terzo aspetto invece è dal punto di vista pratico, non tanto per la quantità di funzioni quanto per la cura che hanno quelle presenti. Ad esempio per salvare una nota, impostare il promemoria, decidere quando far ripetere il promemoria e in quali giorni, è essenziale per organizzarsi al meglio senza perdere di vista impegni o importanti appuntamenti di lavoro.Un’altra funzione utile gratuitamente è quella di abilitare dalle impostazioni il “wake up on notification” che ci aiuta ad avere le note ancora più sotto controllo.

Di Swipe Notes è disponibile anche una versione a pagamento al costo di 0,69€ acquistandola dal play store oppure, dall’applicazione gratuita possiamo eseguire l’upgrade per aumentare le possibilità di personalizzazione in termini di gesture, di font e soprattutto per rimuovere completamente gli annunci pubblicitari. Per iniziare vi consigliamo di scaricare l’app gratuita e se scoprite che vi torna utile ecco che può valere la pena spendere qualche soldino per avere un utilizzo più completo.

Expenses

Ultima applicazione ma non per meno importanza è Expenses che tra l’altro è una delle più emergenti nel settore della gestione del denaro, infatti la data di lancio è stata il 29 aprile 2021 sul Play Store. Expenses ci consente di tenere monitorate le nostre spese monetarie per capire dove stiamo spendendo maggiormente i nostri soldi e poterli gestire in modo più responsabile di conseguenza.

L’applicazione è molto semplice da utilizzare perché l’interfaccia è molto chiara e intuitiva, infatti per aggiungere una spesa ci basta premere su “Add Expense”, selezionare la valuta con cui abbiamo comprato o speso il denaro, inserire un titolo della spesa, selezionare un tag ( come una sorta di categoria ) come ad esempio Trasporto/Carburante, inserire la data della spesa e infine delle note opzionali al riguardo., concluso il tutto basta premere su “Save”.

La peculiarità di questa applicazione è quella di lavorare direttamente dall’applicazione per inserire le spese giornaliere e settimanali per poi esportare tutto in un file excel così da monitorare le spese direttamente dal foglio elettronico e modificarlo ulteriormente a piacimento. Inoltre gli sviluppatori stanno lavorando ad una versione web che verrà rilasciata prossimamente gratuitamente tramite aggiornamento software.

Insomma un’applicazione semplice e non complicata per gestire i nostri soldi e renderci conto di quanti soldi spendiamo giornalmente o mensilmente e la sua utilità non ricopre solo l’ambito lavorativo ma anche quello personale.