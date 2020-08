Realme V5 5G è stato presentato questa mattina in Cina ed entra in modo “prepotente” sul mercato degli smartphone con connettività di quinta generazione grazie al suo prezzo contenuto. Siete curiosi di scoprire tutte le caratteristiche? Non attendiamo oltre e andiamo a scoprire tutto sul nuovo dispositivo.

Caratteristiche tecniche di Realme V5 5G

Realme V5 5G è uno smartphone che punta tanto sul rapporto qualità prezzo e un design “giovanile”, come del resto praticamente ogni modello del brand targato OPPO. Partiamo dal display, un LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel), con 90 Hz di refresh rate e 180 Hz di frequenza di campionamento: un pannello moderno, anche se per contenere i costi la casa cinese non ha potuto optare per un AMOLED.

Il cuore di Realme V5 5G è il SoC MediaTek Dimensity 720 a 7 nm (2 Cortex A76 da 2 GHz + 6 Cortex A55 da 2 GHz) con supporto alle reti 5G SA e NSA, accompagnato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, espandibile fino a 256 GB tramite microSD. Per quanto riguarda la connettività, oltre al già anticipato 5G troviamo Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm. Niente certificazione IP, anche se troviamo una resistenza agli schizzi d’acqua grazie al rivestimento idrorepellente P2i. Il sensore di impronte è posizionato lateralmente.

Il comparto fotografico di Realme V5 5G è composto da quattro fotocamere posteriori e da una anteriore: sul retro, accanto al flash LED, troviamo sensore principale da 48 MP (f/1.8), ultra grandangolare da 8 MP (119° e f/2.3), macro da 2 MP (4 cm) e di profondità da 2 MP (f/2.4); frontalmente, per i selfie prende posto nel foro del display un sensore da 16 MP con apertura f/2.1.

Chiudiamo la scheda tecnica con la batteria, un’unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W.

Design di Realme V5 5G

Realme V5 5G non è di sicuro uno smartphone che passerà inosservato, in particolare nella colorazione argento: mentre non c’è niente di particolarmente originale da segnalare per quanto concerne la parte anteriore e il modulo fotografico, di sicuro sarà difficile non notare l’enorme marchio “Realme” sulla scocca posteriore della variante Silver, posizionato in verticale con effetto tridimensionale. Per le altre colorazioni la casa cinese ha invece pensato di dividere la scocca con una fascia opaca, creando uno stacco ben visibile.

Frontalmente troviamo comunque cornici ben ottimizzate, soprattutto grazie alla fotocamera integrata nel foro del display, anche se in basso fa capolino un “mento” un po’ più pronunciato. Il modulo fotografico, a contrasto, vede un posizionamento dei sensori a “C”, aiutato dal flash LED.

Le dimensioni di Realme V5 5G non sono particolarmente contenute: parliamo infatti di 162,2 x 75,1 x 9,1 millimetri, con un peso di 194 grammi.

Software e funzioni di Realme V5 5G

Realme V5 5G arriva sul mercato con Android 10, personalizzato attraverso la Realme UI: si tratta di un’interfaccia con diverse possibilità di personalizzazione da parte dell’utente, che offre uno spazio privato per proteggere le informazioni più sensibili, benessere digitale, anti spam integrato, Game space e assistenza gioco per i giocatori più incalliti, modalità guida e tanto altro.

Immagini di Realme V5 5G

Prezzo e uscita di Realme V5 5G

Realme V5 5G è disponibile in preordine in Cina e sarà in vendita dal 7 agosto nelle colorazioni Silver, Green e Blue. Il prezzo di vendita è di 1499 yuan per la versione 6-128 GB e di 1899 yuan per quella da 8-128 GB, corrispondenti rispettivamente a 182 e 231 euro al cambio attuale. Per ora non sappiamo quando e se lo smartphone sarà commercializzato anche al di fuori della Cina, ma vi terremo aggiornati.