OPPO Reno4 Pro è stato lanciato fuori dal territorio cinese, precisamente in India, e di conseguenza abbiamo indicazioni che riguardano la versione globale dello smartphone. A meno di un cambio ulteriore di strategia, la variante in questione dovrebbe essere quella che arriverà sul mercato internazionale: andiamo a scoprire le differenze con lo smartphone proposto in Cina.

OPPO Reno4 Pro è uno smartphone diverso in versione globale

OPPO Reno4 Pro è stato presentato ufficialmente in Cina lo scorso giugno insieme al fratello minore OPPO Reno4, e oggi viene lanciato anche in India. Dando uno sguardo allo smartphone si ha subito l’impressione che qualcosa sia cambiato rispetto al modello che abbiamo visto neanche due mesi fa: scorrendo le caratteristiche tecniche abbiamo ottenuto subito conferme al riguardo.

Quali sono le differenze tra OPPO Reno4 Pro in versione globale (o internazionale, se preferite) e OPPO Reno4 Pro in versione cinese? La lista è corta, ma decisamente importante perché va a toccare due dei punti forse più importanti per gli utenti, ossia il SoC e il comparto fotografico.

L’OPPO Reno4 Pro appena svelato in India dispone infatti del SoC Qualcomm Snapdragon 720G con connettività 4G (e non di Snapdragon 765G 5G) e di una fotocamera posteriore in più: sul retro infatti, ad accompagnare il sensore principale da 48 MP troviamo un ultra grandangolare da 8 MP, uno per le macro da 2 MP e uno monocromatico da 2 MP. Niente più sensore zoom da 13 MP dunque.

Ecco un riepilogo delle caratteristiche tecniche complete di questa versione di OPPO Reno4 Pro:

display AMOLED curvo FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,55 pollici con foro e frequenza di refresh a 90 Hz;

SoC Qualcomm Snapdragon 720G con CPU octa core (2 Kryo 465 A76 a 2,3GHz + 6 Kryo 465 A55 a 1,8GHz) e GPU Adreno 618;

con CPU octa core (2 Kryo 465 A76 a 2,3GHz + 6 Kryo 465 A55 a 1,8GHz) e GPU Adreno 618; 8 di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1;

connettività 4G/VoLTE dual SIM, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C;

dual SIM, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C; fotocamera frontale con sensore Sony IMX616 da 32 MP (con apertura f/2.4);

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.7), sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2), sensore macro da 2 MP e monocromatico da 2 MP (f/2.4);

con sensore principale da 48 MP (f/1.7), sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2), sensore macro da 2 MP e monocromatico da 2 MP (f/2.4); Android 10 con ColorOS 7.2

lettore di impronte digitali nel display;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65 watt;

dimensioni di 160,2 x 73,2 x 7,7 mm e peso di 161 grammi.

In attesa di scoprire quando e se questa variante globale arriverà anche in Europa (e se ci saranno ulteriori modifiche), possiamo dare un’occhiata al prezzo scelto dalla casa cinese in India. OPPO Reno4 Pro è in preordine nelle colorazioni Starry Night e Silky White al prezzo di 34.990 rupie indiane, corrispondenti a circa 395 euro: si tratta di circa 90 euro in meno rispetto alla versione 8-128 GB venduta in Cina.