La nuova edizione speciale di OPPO Ace 2 è recentemente apparsa su Weibo come EVA Transparent Edition, in quanto basata sulla popolare serie anime Neon Genesis Evangelion. Ora possiamo dare un’occhiata a questa particolare variante del dispositivo e vedere come si presenta agli occhi dei fan dell’anime.

OPPO Ace2 EVA Transparent Edition presenta un design ispirato ai giganteschi mecha pilotati dall’uomo e propone un pannello posteriore con le iconiche linee geometriche che attraversano lo sfondo nero e il logo della serie sopra il marchio OPPO.

OPPO Ace2 EVA Transparent Edition celebra il film di Evangelion

Secondo alcune indiscrezioni OPPO Ace2 EVA Transparent Edition doveva accompagnare la prossima pellicola di Evangelion che rappresenta la parte finale di una serie di quattro film che hanno raccontato gli eventi dell’iconico anime. Il film era originariamente programmato per essere rilasciato a giugno 2020, ma è stato rinviato a causa della pandemia di Coronavirus e con esso anche questa nuova variante del device.

Negli ultimi tempi i produttori di smartphone stanno adottando sempre più spesso degli agganci cinematografici per lanciare o rilanciare i loro dispositivi in edizione limitata, in quanto riscuotono abbastanza successo in alcuni mercati.

OPPO Ace 2 è stato lanciato lo scorso mese di aprile ed è il fiore all’occhiello del colosso tecnologico, pertanto non c’è molto da stupirsi sul fatto che la società desideri attirare ulteriori acquirenti con un’edizione speciale.