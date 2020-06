Xiaomi annuncia una nuova campagna promozionale, riservata allo store online ufficiale, che prenderà il via il 18 giugno per concludersi il 23 giugno. I Mi Fan e gli appassionati di tecnologia potranno approfittare degli “Sconti di metà anno” per godere di sconti e promozioni su un’ampia selezione di prodotti.

Le star dell’evento saranno ovviamente gli ultimi arrivati, vale a dire la serie Redmi Note 9 e POCO F2 Pro. Non mancheranno però le promozioni legate anche alla serie Mi Note 10, ai Redmi Note 8 nelle sue tante varianti e ai top di gamma della serie Mi 10 dotati di connettività 5G.

Redmi Note 9, nella versione 3-64 GB, sarà in vendita a 179,90 euro, mentre Redmi Note 9 Pro, in versione 6-64 GB potrà essere vostro a 249,90 euro. Se invece preferite Redmi Note 9S potrete averlo a 199,90 euro nella versione 4-64 GB e a 249,90 euro nella versione 6-128 GB.

Preferite il nuovo POCO F2 Pro con la sua fotocamera a scomparsa e il processore Snapdragon 865? Già dal 15 giugno potrete acquistarlo a 499,90 euro nella versione 6-128 GB, ma potrete ottenere un ulteriore sconto di 20 euro utilizzando il codice poco618 valido per entrambe le varianti (6-128 GB o 8-256 GB) cumulabili nel primo caso al prezzo promozionale.

Nel periodo della promozione saranno presenti offerte speciali anche per numerosi altri smartphone e prodotti dell’ecosistema Xiaomi. Utilizzando inoltre il codice xiaomi618 su alcuni prodotti della serie Redmi e su Xiaomi Mi Note 10 da 6-128 GB sarà possibile ottenere un ulteriore sconto di 10 euro sul prezzo scontato.

Se abitate vicino a un Mi Store non dimenticate di fare una visita la prossima settimana per scoprire ulteriori offerte, che saranno attive anche su Amazon.