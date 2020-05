Un nuovo codice promozionale per Pokémon GO è disponibile per un periodo di tempo limitato grazie a una collaborazione con Samsung. La buona notizia è che non è necessario possedere uno smartphone o un dispositivo del produttore: vediamo come riscattarlo.

Cosa include il codice promozionale Samsung per Pokémon GO

Il codice promozionale, riscattabile come vi spiegheremo nel paragrafo successivo, permette di ottenere alcune ricompense per un valore totale di 5 dollari (circa 4,60 euro) all’interno del negozio di Pokémon GO. Più precisamente si tratta di:

3 aromi

35 Pokéball

1 Poffin

Come riscattare il codice promozionale Samsung per Pokémon GO

Come detto, non è necessario disporre di un dispositivo Samsung Galaxy per ottenere il codice promozionale: basta creare un account Samsung (oppure usarne uno già in vostro possesso). Per aderire all’iniziativa dovrete recarvi a questo indirizzo, scorrere fino alla sezione “gaming” e creare un account seguendo le istruzioni: una volta fatto basterà reinserire la vostra e-mail per farvi inviare il codice.

Questo potrà quindi essere riscattato nella sezione dedicata all’interno del negozio di Pokémon GO, entro e non oltre il 7 giugno 2020. Il sistema non permette di riscattare due volte lo stesso codice, quindi potete evitare di provarci. Allora, farete vostro il nuovo codice promozionale?

