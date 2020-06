Ha preso il via ieri su Banggood, noto store online cinese, una nuova promozione dedicata a ELEPHONE E10 Pro, il nuovo medio gamma del produttore cinese. Caratterizzato da un design molto attuale, con quadrupla fotocamera posteriore e foro nel display. lo smartphone è in prevendita ma può essere vostro a un prezzo particolarmente vantaggioso.

Il listino recita infatti 199,99 dollari, circa 180 euro, ma fino al 5 luglio potrete farlo vostro a 129,99 dollari, un ottimo prezzo vista la dotazione tecnica su cui può contare. Si parte da uno schermo da 6,55 pollici, con risoluzione HD+, foro per la fotocamera frontale e cover posteriore in vetro.

Sotto la scocca troviamo un MediaTek Helio A25 con CPU octa core a 1,8 GHz e GPU IMG GE8320, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Buona la connettività, con WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB Type-C e NFC per i pagamenti in mobilità.

Previous Next Fullscreen

Ottimo anche il comparto fotografico di ELEPHONE E10 Pro, con quattro fotocamere posteriori e una frontale. Quella inserita nel display ha una risoluzione di 13 megapixel, per selfie di buona qualità. Dietro invece abbiamo un elemento rettangolare che racchiude, oltre al flash LED, i quattro sensori.

Al sensore principale da 48 megapixel sono affiancati un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel, per scatti convincenti in qualsiasi situazione. Ottima anche la batteria da 4.000 mAh, con ricarica a 10 W, non velocissima ma comunque accettabile.

A seguire il link per l’acquisto. Ricordate che ogni giorno i primi 100 acquirenti riceveranno, senza costi aggiuntivi, un kit di accessori del valore di 19,98 dollari.