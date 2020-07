Torniamo ad occuparci di Xiaomi Mi TV Stick, dispositivo che il colosso cinese dovrebbe a breve lanciare sul mercato e che nelle scorse ore è stato ad oggetto di una nuova apparizione in Rete.

Muritzy su Twitter, infatti, ha pubblicato le immagini del primo unboxing di Xiaomi Mi TV Stick (in particolare il modello Full HD), confermando le precedenti anticipazioni secondo cui nella confezione di vendita ci saranno soltanto il cavo di ricarica e un telecomando (che avrà un pulsante dedicato ad Amazon Prime Video e uno con il logo di Google Assistant).

Cosa sappiamo di Xiaomi Mi TV Stick

Dal punto di vista del design, Xiaomi Mi TV Stick è un po’ più piccolo rispetto ad Amazon Fire Stick (e molto di più rispetto a Xiaomi Mi Box S).

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda l’aspetto software, invece, il nuovo device di Xiaomi può contare su Android 9 Pie (e non Android 10) e, una volta terminata la procedura di installazione, gli utenti troveranno tra i servizi pre-caricati Netflix e Amazon Prime Video. Degli 8 GB di memoria integrata, quelli effettivamente disponibili per l’archiviazione sono circa 5,1 GB.

Previous Next Fullscreen

Siete impazienti di provare il nuovo stick di Xiaomi?