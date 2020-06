Xiaomi Mi TV Stick rappresenta il dongle diretto competitor di Amazon Fire TV Stick che manderà ufficialmente in pensione Xiaomi Mi Box S. Atteso nelle varianti con risoluzione Full HD e 4K, in questo ore abbiamo modo di scoprine in anteprima alcune informazioni circa la scheda tecnica e il prezzo di Xiaomi Mi TV Stick.

Versioni Full HD e 4K a partire da 40 euro

Secondo le ultime informazioni disponibili, Xiaomi Mi TV Stick monterà Android TV 9.0 con 1 GB di RAM per la versione a risoluzione Full HD e 2 GB per la versione con supporto al 4K. Per entrambi è atteso uno storage interno pari a 8 GB ed un telecomando con tasti per Google Assistant, Netflix e Amazon Prime Video.

Scheda tecnica Xiaomi Mi TV Stick Full HD

1 GB di RAM

8 GB di storage eMMC

processore quad-core da 2.0 GHz Cortex-A53 con GPU Mali-450

Android TV 9.0

output a risoluzione 1080p

Bluetooth 4.2

Google Assistant

Telecomando Bluetooth con tasti dedicati per Google Assistant, Netflix e Amazon Prime Video

Supporto al Dolby Audio e DTS Surround Sound

Wi-Fi Dual Band

1 porta HDMI 2.0a e 1 porta micro USB

Scheda tecnica Xiaomi Mi TV Stick 4K

2 GB di RAM

8 GB di storage eMMC

processore quad-core Amlogic S905Y2 Cortex-A53 con GPU Mali-G31 MP2

Android TV 9.0

output a risoluzione 4K

Bluetooth 4.2

Google Assistant

Telecomando Bluetooth con tasti dedicati per Google Assistant, Netflix e Amazon Prime Video

Supporto al Dolby Audio e DTS Surround Sound

Wi-Fi Dual Band

1 porta HDMI 2.0a e 1 porta USB Type-C

Someone has already unboxed the Mi TV Stick way ahead of its official launch :D#MiTVStick

via- https://t.co/2lq0VC8hVQ pic.twitter.com/naZ5PiacOc — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 21, 2020

In un post su Reddit si fa riferimento alla funzionalità Chromecast con il lancio previsto sia per il mercato USA che UE. Secondo questo rivenditore spagnolo, Xiaomi Mi TV Stick Full HD dovrebbe avere un prezzo di 39,95 euro in Europa, con il lancio atteso per il prossimo 31 luglio.

Discorso differente per la variante 4K: in questo caso un vecchio listino prezzi di Aliexpress faceva riferimento ad un prezzo pari a più di 100 dollari, ma sullo store sembra essere rimasta disponibile solo la variante con output a risoluzione Full HD.