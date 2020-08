Dalla Cina arrivano brutte notizie per chi attende con impazienza da Xiaomi il lancio di un nuovo modello della serie Mi MIX, che non avverrà nel corso di quest’anno.

A confermarlo è stato Lei Jun, CEO del colosso cinese, il quale ha anche aggiunto che nel 2020 lo Xiaomi Mi MIX Alpha non sarà disponibile per l’acquisto.

Le risposte del CEO di Xiaomi

Lei Jun ha risposto a tre delle domande più popolari tra i fan del colosso cinese e la prima è stata quella relativa alla possibilità del lancio di un nuovo smartphone Mi MIX già nei prossimi mesi. Purtroppo il CEO ha spiegato che per questa serie di device il produttore ha bisogno di molto tempo per la progettazione di ogni nuovo modello, in quanto viene sfruttata per introdurre tecnologie innovative: nel 2020, pertanto, non è in programma il lancio della prossima generazione.

Nella risposta alla domanda su quando Xiaomi Mi MIX Alpha sarà prodotto in serie, Lei Jun ha spiegato che il telefono può essere considerato come un progetto di ricerca che ha raggiunto il suo obiettivo, precisando tuttavia che le sfide da affrontare per la produzione di massa sono troppo elevate, motivo per cui questa non avverrà.

Infine, la terza domanda a cui è stata data risposta riguarda il futuro dei processori Surge di Xiaomi e il CEO ha reso noto che, nonostante alcune grosse difficoltà, il colosso cinese non ha cessato di lavorare a nuovi chip. Probabilmente presto ne sapremo di più.