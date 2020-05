Nei giorni scorsi si è molto parlato di un importante rapporto pubblicato dai colleghi di Forbes in cui si punta il dito contro Xiaomi e la sua presunta “fame di dati personali” dei propri utenti. Infatti, nel link presente ad inizio news, il rapporto sottolineava come tramite il browser web proprietario di Xiaomi, l’azienda fosse teoricamente in grado di scoprire importanti informazioni circa la navigazione sul web da parte dei propri utenti, come i siti web visitati, le query di ricerca, elementi visualizzati nel feed di notizie anche quando l’utente è in modalità privata.

Attivare/disattivare raccolta di dati privati

Ovviamente la risposta di Xiaomi non si è fatta attendere e puntava sulla ferrea volontà delle compagnia di tutelare la privacy e la sicurezza dei suoi utenti a tutti i livelli possibili, compreso durante la navigazione con la modalità privata attiva. Quest’oggi, quasi a sottolineare la volontà di mantenere fede a quanto dichiarato, tutti i browser dell’azienda stanno ricevendo un aggiornamento che va a migliorare la privacy.

Mi Browser/Mi Browser Pro (versione 12.1.4) e Mint Browser (versione 3.4.3) presentano adesso l’opzione per attivare/disattiva la raccolta di dati in modalità incognito. In questo modo l’utente avrà sempre modo di gestire in completa autonomia quali informazioni condividere con Xiaomi e soprattutto se farlo o meno.

L’update per Mi Browser, Mi Browser Pro e Mint Browser è in fase di rollout sul Play Store tramite i badge qui in basso.

Mi Browser Pro



Mint Browser