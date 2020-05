Se siete alla ricerca di un set top box con Android TV, quest’oggi Xiaomi vi dà una scusa per prendere in considerazione la sua ultima creatura: Xiaomi Mi Box 4K. Come anticipa il nome stesso, si tratta di un set top box in grado di supportare la riproduzione di contenuti multimediali a risoluzione 4K HDR e non solo.

Specifiche Xiaomi Mi Box 4K

Xiaomi Mi Box 4K ricalca in tutto e per tutto il design presente anche nei precedenti modelli di set top box. La linea scelta da Xiaomi è ancora una volta all’insegna della sobrietà e del minimalismo; il set top box, montato sotto una TV, risulta quasi invisibile. Merito è anche delle dimensioni contenute pari a 95,25 x 95, 25 x 16,7 mm, ovvero un piccolo quadrato con angoli arrotondati.

Le qualità di Xiaomi Mi Box 4K sono però nascoste dal telaio scuro. Infatti, il set top box di Xiaomi monta un processore quad core da 2 GHz con GPU Mali 450, 2 GB di RAM DDR3 e 8 GB di storage in formato eMMC. Il sistema operativo è basato su Android TV 9.0 Pie mentre il piccolo telecomando integra anche un tasto rapido per evocare Google Assistant, Netflix e Amazon Prime Video.

L’hardware di Xiaomi Mi Box 4K, comprensivo anche di Chromecast, permette la visione di contenuti a risoluzione 4K e ovviamente di accedere all’enorme catalogo di applicazioni e giochi presenti all’interno di Google Play Store. Il piccolo set top box è munito anche di modulo Wi-Fi 802.11 ac (2.4 e 5 GHz), Bluetooth 4.2, una porta HDMI 2.0a, una porta USB 2.0, jack audio da 3,5 mm e supporto per i codec video VP9, H.265, H.264, MPEG 1/2/4, VC-1 e Real 8/9/10.

Anche l’audio è al top grazie al supporto al Dolby Audio 5.1 e DTS 2.0.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi Box 4K

Xiaomi Mi Box 4K sarà disponibile a partire dal prossimo 11 maggio su Flipkart, mi.com, Mi Home e Mi Studio al prezzo di 3499 rupie indiane, circa 42 euro al cambio, nella sola colorazione nera.