Fra bufale palesi e notizie dubbie, WhatsApp sta per armarsi. È notizia di poche ore fa il lancio di un chatbot, una sorta di servizio che promette di controllare i messaggi ricevuti dagli utenti segnalandone loro l’attendibilità o meno.

Come funziona il chatbot di WhatsApp

Prima cosa, cos’è un chatbot. Si tratta di un software basato sull’intelligenza artificiale che simula una conversazione con un essere umano, utilizzato di norma per rispondere a domande frequenti su un determinato argomento.

È proprio questa l’arma di WhatsApp che sta sfoderando, contro il Coronavirus ma non solo, per il momento in lingua inglese, ma probabilmente disponibile a breve per un lancio internazionale.

Lo scopo di questo chatbot, rilasciato dalla piattaforma di messaggistica in collaborazione con l’International Fact-Checking Network, sarebbe perciò aiutare gli utenti a riconoscere le informazioni e notizie false attraverso un database che presenta per ora oltre 4.000 informazioni false verificate.

Il servizio è gratuito e se ne parla già nelle FAQ di WhatsApp, che ne spiegano in breve la natura, e ne parla come di uno strumento utile per la sicurezza degli utenti e per prevenire la disinformazione, già intravisto in Italia nelle scorse settimane come vi avevamo già segnalato, seppur in forma diversa.

