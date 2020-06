Il lancio di TCL 10 Pro non è passato inosservato tra gli appassionati Android: sono in tanti, infatti, quelli che si sono incuriositi per questo smartphone ed anche JerryRigEverything ha deciso di dedicare la propria attenzione a tale device.

E così nelle scorse ore lo smartphone di TCL è stato messo alla prova in un duro test di resistenza, trovandosi ad affrontare un attrezzo appuntito, un taglierino ed un accendino.

TCL 10 Pro sfida vari attrezzi

Ricordiamo che tra le principali feature di questo smartphone troviamo un display curvo AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) e un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali, un processore Qualcomm Snapdragon 675, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore (sensore primario da 64 megapixel, grandangolare da 16 megapixel, macro da 5 megapixel e per gli scatti con poca luce da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 24 megapixel e una batteria da 4.500 mAh.

Se siete curiosi di scoprire come il nuovo smartphone di TCL possa essersela cavata con lo stress test di JerryRigEverything, non vi resta altro da fare che guardare il seguente video:

