Da serajr, uno sviluppatore della community di XDA Developers, arriva un modulo Xposed che consente agli utenti appassionati di modding di abilitare la registrazione delle chiamate su qualsiasi telefono Sony Xperia con a bordo Android 10.

Sono già diversi gli smartphone di Sony ad avere ricevuto l’aggiornamento ad Android 10 e pare che tutti siano compatibili con questa soluzione.

Purtroppo l’installazione di questo modulo Xposed è un po’ più complicata del solito, in quanto richiede il flash della versione più recente di Magisk e poi del framework EdXposed (una volta installato EdXpos, è possibile scaricare l’APK del modulo dal thread di discussione creato da serajr, installarlo e attivarlo tramite EdXposed Manager e quindi riavviare il device per rendere effettive le modifiche).

Come funziona il modulo Xposed per registrare le chiamate sugli smartphone Sony

Ecco l’interfaccia che gli utenti si troveranno di fronte dopo avere installato questo modulo:

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra AMR e MP3 come formato di registrazione e potranno anche attivare la registrazione automatica delle chiamate (sia in entrata che in uscita). Inoltre, è pure presente un apposito interruttore principale per attivare o disattivare l’intera funzione di registrazione delle chiamate.

Per ulteriori informazioni su tale modulo (che al momento supporta soltanto la lingua inglese) vi rimandiamo all’apposito thread su XDA Developers.