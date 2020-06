L’app di Sky Go per Android si aggiorna alla versione 15.1.2 sul Google Play Store e introduce finalmente il picture in picture. Si tratta di una novità molto attesa tra gli utilizzatori del servizio, soprattutto per coloro che dispongono di ampi display per godersi i contenuti.

Novità Sky Go 15.1.2

Sky Go 15.1.2 integra una sola grande novità, ossia il picture in picture. Con questa versione è ora possibile continuare a visionare i contenuti dei canali mentre si aprono altre applicazioni su smartphone e tablet Android: l’app non fa altro che creare una finestra più piccola, relegandola in basso a destra e consentendo di fare altro senza chiudere Sky Go.

Questa finestra – che a causa dei criteri di protezione non ci è possibile mostrarvi tramite screenshot – può essere spostata a piacimento sul display, in modo da posizionarla nel punto più comodo. Per tornare alla visualizzazione a tutto schermo è sufficiente premerci sopra e selezionare l’apposito simbolo tra i tre proposti (da sinistra a destra impostazioni, espandi e chiudi).

La funzione picture in picture è disponibile solo per i dispositivi con almeno Android 8.0 Oreo.

Come aggiornare Sky Go

La versione 15.1.2 di Sky Go per Android è già disponibile sul Google Play Store. Per ottenere il picture in picture non dovete fare altro che aprire quest’ultimo e aggiornare l’app: se volete velocizzare la procedura basta che clicchiate sul solito badge qui di seguito. Evitate di scaricare app o aggiornamenti da fonti non sicure.

Leggi anche: Tutti i servizi Sky a portata di mano con la nuova app My Sky