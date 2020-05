Molte volte avere a disposizione dispositivi di brand diversi può creare parecchi problemi se si ha la necessità di sfruttarli contemporaneamente. Certo, esistono soluzioni proprietarie che cercano di abbattere questi cancelli invisibili, ma il più delle volte sono disponibili solo per alcune piattaforme e nemmeno per tutti i modelli presenti sul mercato.

Novità Scrcpy 1.14

In questo contesto la community open source dà il meglio di sé con il progetto Scrcpy che, in queste ore, viene aggiornato alla versione 1.14. Per chi non lo sapesse, Scrcpy è un tool completamente open source tramite cui effettuare il mirroring del display del proprio smartphone Android su computer muniti di diversi OS come Windows, macOS e Linux.

La versione 1.14 di Scrcpy abilita il copia e incolla del testo da smartphone a PC e viceversa, così come la funzione “stay awake” che forza il proprio dispositivo a non andare in standby. In aggiunta, tramite il seguente codice, è anche possibile continuare ad interagire con il proprio dispositivo dal PC anche con il display spento:

scrcpy -Sw # turn screen off and stay awake

La versione 1.14 corregge inoltre qualche piccolo bug come quello relativo alle posizioni errate di click su monitor secondari specialmente utilizzando macOS.

Come aggiornare Scrcpy

Essendo Scrcpy un progetto completamente open source, ognuno di voi può partecipare e contribuire alle repository così come scaricare il tool. Il download è disponibile alla seguente pagina, subito dopo il changelog completo con le novità appena descritte.