Quasi un anno e mezzo fa Samsung ha lanciato Samsung Galaxy M30, uno smartphone caratterizzato da una grande batteria che ha saputo raccogliere parecchi consensi in un segmento particolarmente complesso come quello medio.

Forte del successo Samsung ha lanciato Galaxy M30s nel settembre del 2019 e Galaxy M31 nel mese di febbraio. E ora, a soli cinque mesi dal predecessore, ecco arrivare Samsung Galaxy M31s, un nuovo smartphone che punta molto sulla batteria, senza però trascurare il resto della scheda tecnica.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M31s

Cresce leggermente, rispetto a Samsung Galaxy M31, la dimensione dello schermo che si attesta a 6,5 pollici. Lo smartphone utilizza un pannello SuperAMOLED con risoluzione FullHD+ e punch hole al centro della parte alta per alloggiare la fotocamera frontale.

Non cambia invece il chipset, che rimane un Exynos 9611, lo stesso visto su Galaxy M30s e Galaxy M31, che può contare su due diverse combinazioni di memoria: 6-128 GB o 8-128 GB. In entrambi i casi abbiamo RAM di tipo LPDDR4X e memoria interna di tipo UFS 2.1, quindi dalla buona velocità.

Resta invariata anche la batteria, vero punto di forza dello smartphone, anche se migliora la velocità di ricarica. Abbiamo quindi una batteria da 6.000 mAh che può contare su una ricarica rapida a 25 watt (con carica batterie da 25 watt in confezione) e ricarica inversa grazie al cavo USB Type-C/Type-C incluso nella confezione di vendita).

Classica la connettività, con supporto 4G dual VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, USB Type-C, presa da 3,5 mm per le cuffie e radio FM. Poche novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico, che a prima vista potrebbe sembrare il medesimo del predecessore.

Va detto che il sensore principale rimane da 64 megapixel, ma stavolta Samsung ha scelto un Sony IMX682 con apertura f/1.8. Al suo fianco cresce il sensore grandangolare (FoV 123 gradi) che ha una risoluzione di 12 megapixel. Restano invece il sensore da 5 megapixel per la profondità di campo e quello, sempre da 5 megapixel, per gli scatti macro.

Nella parte frontale, all’interno del foro nel display, trova invece posto un sensore da 32 megapixel che dovrebbe garantire selfie di buona qualità, come già visto nel modello precedente.

Design di Samsung Galaxy M31s

Due sono principalmente le novità a livello di design rispetto alla generazione precedente. Sparisce il lettore di impronte dalla cover posteriore, per trovare posto nel frame laterale, integrato nel tasto di accensione sblocco. Si tratta di una soluzione sempre più adottata dai produttore che permette di lasciare libera e pulita la cover posteriore.

La seconda novità è rappresentata dall’addio al notch a goccia, che lascia il posto alla soluzione punch hole, con un foro al centro della parte alta del display che alloggia la fotocamera frontale da 32 megapixel. Cambia leggermente il posizionamento dei sensori della quadrupla fotocamera posteriore, sempre racchiusi in un elemento rettangolare posto nell’angolo superiore sinistro.

Arriva anche la finitura a gradiente per la cover posteriore, realizzata in materiale plastico ma con una finitura curata che può essere scambiata per vetro e che conferisce un aspetto maggiormente di impatto rispetto agli altri modelli visti in passato.

Software e funzioni di Samsung Galaxy M31s

Per quanto riguarda la parte software abbiamo Android 10 con interfaccia personalizzata OneUI. Ritroviamo quindi la classica interfaccia che abbiamo imparato a conoscere da qualche tempo, con alcune chicche prese dai modelli più “ricchi”. Troviamo, ad esempio, la funzione Single Take, che permette di acquisire fino a dieci secondi di video da cui è possibile estrarre sette foto o 3 video, perfetta per gli indecisi.

Non mancano altre funzioni, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera, come Night Hyperlapse, filtri personalizzati, selfie intelligenti e molto altro.

Prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M31s sarà disponibile in India a partire dal 6 agosto al prezzo di 19.499 rupie (circa 246 euro) per la versione 6-128 GB e 21.499 rupie (272 euro) per la versione 8-128 GB. Nessuna informazione al momento sulla disponibilità in altri mercati.