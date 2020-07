Realme lancia l’offensiva alla fascia bassa del mercato. Neppure un mese dopo il lancio di Realme C11, la compagnia nata da una costola di OPPO presenta Realme C15, un prodotto che dal primo differisce per pochi fondamentali aspetti.

L’impalcatura di base è infatti la medesima: a muovere Realme C15 pensa il SoC MediaTek Helio G35, mentre sul nuovo arrivato la RAM passa da 2 GB ad un massimo di 4 GB ed anche la memoria interna è maggiore, fino a 128 GB su Realme C15.

Quest’ultimo doppia il primo sul numero di fotocamere, quattro invece che due, e guadagna il lettore di impronte digitali, fisico posto sul retro. Leggermente maggiore la batteria, che dai 5.000 mAh di Realme C11 arriva a ben 6.000 mAh, malgrado va segnalata la presenza dell’ingresso microUSB che nel 2020 stride parecchio anche su prodotti economici.

Di seguito la scheda tecnica di Realme C15.

Caratteristiche tecniche di Realme C15

display mini-drop IPS 20:9 HD+ (720 x 1600 pixel) da 6,5 pollici con luminosità massima di 420 candele per metro quadro e rapporto schermo superficie frontale del 88,7%; protezione in Gorilla Glass;

CPU octa core a 12 nm MediaTek Helio G35 da 2,3 GHz di frequenza massima con GPU GE8320;

memorie: 3 0 4 GB di RAM LPDDR4X con 64 o 128 GB di storage interno espandibile tramite microSD;

quadrupla fotocamera posteriore: principale da 13 megapixel; ultra wide da 119 gradi e 8 megapixel f/2.25; bianco e nero f/2.4 e retro lens da 2 megapixel f/2.4; flash LED; video in 1080p a 30 fps;

fotocamera frontale: sensore da 8 megapixel con apertura f/2.0;

sistemi di sblocco: lettore di impronte digitali posteriore;

connettività e sensori: Dual SIM Dual 4G VoLTE più slot per microSD, Wi-Fi dual band 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, ingresso microUSB, accelerometro, bussola, sensore di luminosità ambientale e di prossimità, ingresso per jack audio da 3,5 mm;

batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt;

interfaccia utente Realme UI basata su Android 10;

dimensioni e peso: 164,5 x 75,9 x 9,8 millimetri, 209 grammi;

colorazioni: Seagull Silver e Marine Blue.

Disponibilità e prezzo di Realme C15

Realme C15 è ufficiale da qualche ora in Malesia dove verrà distribuito a partire dal 28 luglio. Molto economici i prezzi: si parte da circa 120 euro al cambio per la configurazione d’accesso con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, circa 130 euro per la 4+64 GB e poco meno di 150 euro per la 4+128 GB.

Non abbiamo ancora notizie circa la commercializzazione nel Vecchio Continente. Vi terremo aggiornati. Nel frattempo fateci sapere nei commenti qual è la vostra opinione in merito a Realme C15.