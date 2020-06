Nonostante l’ufficializzazione di fine maggio nel corso di un evento in Germania, Xiaomi Mi TV Stick è rimasto un oggetto avvolto dal mistero. L’azienda non ne ha comunicato disponibilità e prezzi ma adesso due degli store cinesi più famosi, AliExpress e Gearbest, l’hanno messa a listino.

I preordini per Xiaomi Mi TV Stick dunque dureranno circa un mese: l’inserzione su AliExpress proviene dal negozio XiaomiSmart Store che propone la versione europea con 1 GB di RAM a 44,76 euro con spedizione standard gratuita e consegna stimata in Italia per il 23 luglio, mentre Gearbest nel momento in cui scriviamo ha sospeso gli ordini della versione con 2 GB di RAM pur mantenendo online la pagina.

Entrambe le varianti possono contare su 8 GB di memoria interna di tipo eMMC, Android TV 9.0, supporto per Dolby Audio e DTS, Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2, utile al telecomando che supporta Google Assistant e ha tasti dedicati a Netflix e Amazon Prime Video.

La Xiaomi Mi TV Stick da 1 GB di RAM si ferma al Full HD, ha una porta microUSB e sfrutta un SoC quad core da 2 GHz con una GPU Mali-450 mentre la variante da 2 GB di RAM supporta il 4K, ha una porta USB-C e utilizza il SoC quad core Amlogic S905Y2 con GPU Mali-G31 MP2.

Ne ordinerete una?

Xiaomi Mi TV Stick: AliExpress – GearBest