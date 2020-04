Sebbene Pokémon Go sia stato progettato per essere giocato all’aperto, Niantic ha dovuto modificare il gameplay del suo popolare gioco in realtà aumentata nel tentativo di renderlo il più possibile giocabile da casa durante la pandemia di Coronavirus.

La società oggi sta annunciando uno dei più grandi cambiamenti per le battaglie raid di Pokèmon Go che saranno presto accessibili da remoto.

Niantic sta aggiungendo un nuovo oggetto chiamato Remote Raid Pass nell negozio in-game che offre la possibilità di partecipare ai raid che compaiono sulla mappa dell’app o sulla pagina “nelle vicinanze” senza dover andare fisicamente nella posizione prevista.

Le battaglie raid di Pokémon Go si giocheranno da casa

Normalmente, le battaglie raid coinvolgono diversi giocatori che si radunano in un punto del mondo reale per cercare di catturare i Pokémon leggendari, il che è impossibile in questo periodo di distanziamento sociale, tuttavia le battaglie raid sarebbero troppo difficili da vincere per un singolo giocatore.

Con questa modifica, i giocatori di Pokémon Go potranno unirsi alle battaglie raid nella loro area senza la necessità di uscire di casa, ma Niantic precisa che solo un “numero limitato” dei 20 giocatori della lobby potrà utilizzare contemporaneamente i Pass per i raid da remoto.

I Pass per i raid remoti saranno disponibili questo mese inizialmente al costo di 100 pokémonete ciascuno, ma Niantic venderà anche un bundle che include alcuni pass per una singola pokémoneta.

Funzionalità di gameplay da remoto simili a questa sono in arrivo anche per altri titoli che sfruttano la realtà aumentata, tra cui Harry Potter: Wizards Unite.