Sono passate solo poche ore dalla presentazione di POCO F2 Pro, il primo flagship del brand cinese di questo 2020, caratterizzato ancora una volta da una scheda tecnica di ottimo livello e da un prezzo particolarmente aggressivo.

In attesa di conoscere prezzi e disponibilità per il mercato italiano, i più impazienti possono già acquistarlo a un prezzo scontato, grazie a una promozione di Gearbest valida solamente per questa settimana. Fino al 19 maggio infatti potete usufruire di uno sconto sulla versione 6-128 GB, l’unica al momento disponibile, con tre diverse colorazioni tra cui scegliere.

Ricordiamo che si tratta di un top di gamma a tutti gli effetti, con schermo AMOLED da 6,67 pollici (con un triplo sensore di luminosità 360 gradi) che integra anche un lettore di impronte digitali, una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon865, affiancata da 6-128 GB oppure 8-256 GB di memoria.

Di qualità anche il comparto fotografico, con il sensore principale da 64 megapixel affiancato da una lente ultra grandangolare, da un sensore macro e da uno di profondità. Ottima anche la batteria con i suoi 4.700 mAh e ricarica rapida a 30 watt.

Prestazioni eccellenti grazie alle RAM LPDDR5 e alla memoria interna di tipo UFS 3.1 mentre le temperature sono tenute sotto controllo da Liquid Technology 2.0 che abbina una camera di vapore a strati multipli di grafite e grafene. Chiude l’elenco delle eccellenze di POCO F2 Pro la connettività, in cui spiccano il supporto alle reti 5G, il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1.

Fino al 19 maggio potrete acquistare POCO F2 Pro nella versione 6-128 GB a un prezzo scontato (spese di spedizione incluse) utilizzando il link sottostante.

