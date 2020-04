Cresce ancora la serie A di OPPO, che da quest’oggi può contare su un nuovo membro: OPPO A72. Si tratta di uno smartphone di fascia medio-bassa che sta arrivando in Europa assieme a OPPO A52, col quale condivide lo schermo da 6,5 pollici, il chipset Snapdragon 665, la ColorOS 7.1 basata su Android 10 e altre cose.

Nei dettagli di OPPO A72

Si toglie i veli di dosso giusto con una manciata di ore di ritardo questo OPPO A72, che rispetto ai suoi simili della gamma A di OPPO, si presenta proprio oggi.

Parliamo di uno smartphone che vanta uno schermo da 6,5 pollici IPS LCD, con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con tanto di foro a ospitare una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Il resto del comparto fotografico di OPPO A72 è composto da un modulo posteriore quadruplo con una fotocamera principale da 48 megapixel affiancato da una grandangolare da 8 megapixel, con pixel da 1,12 micron, e da una coppia di fotocamere da 2 megapixel: una per le macro, l’altra per il calcolo della profondità di campo, quindi per i ritratti.

Il chipset di OPPO A72 è il citato Qualcomm Snapdragon 665, un SoC di fascia media con GPU Adreno 610 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite schede microSD.

Per il resto, c’è da segnalare la presenza di una notevole batteria da 5.000 mAh, di un sensore per le impronte digitali montato a lato, di una presa jack audio da 3,5 mm e di una connettività standard con 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, una porta USB C e compagnia bella.

Previous Next Fullscreen

Mancano al momento le informazioni sui prezzi e sulla disponibilità europea di OPPO A72, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.