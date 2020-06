Durante la recensione di Nubia Red Magic 5G non solo l’abbiamo definito un ottimo smartphone per il gaming, ma anche un flagship killer di primo livello considerando l’hardware al top presente al suo interno – Snapdragon 865, display da 6,65 pollici a 144 Hz, memoria interna UFS 3.0, RAM LPDDR5, connettività 5G SA/NSA, batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 55 W – proposto ad un prezzo estremamente competitivo.

Back cover trasparente e 16 GB di RAM

In queste ore la compagnia svela il modello Nubia Red Magic 5G Transparent Edition per il mercato cinese che, proprio come faceva anche Xiaomi con Xiaomi Mi 9 Transparent Edition e non solo, è caratterizzato da una back cover completamente “trasparente“.

Il virgolettato è d’obbligo in quanto in realtà la cover monta una rappresentazione fedele di ciò che si cela dietro il telaio posteriore, perciò non si tratta a tutti gli effetti di un vero componente trasparente. A parte questa piccola differenza estetica e la presenza di 16 GB di RAM LPDDR5 di partenza, non troviamo variazioni di sorta con il modello “classico”.

Al momento non sappiamo a quanto Nubia proporrà Red Magic 5G Transparent Edition sul mercato cinese, ma siamo piuttosto certi che non verrà mai commercializzato per il nostro mercato.

