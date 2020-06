In queste ore il team di sviluppo di Microsoft ha rilasciato un importante aggiornamento per Microsoft Launcher Preview, ovvero il launcher ufficiale che troverà posto ad esempio anche nel tanto atteso Microsoft Surface Duo.

Novità Microsoft Launcher Preview 6

La versione 6 di Microsoft Launcher Preview permette di categorizzare in maniera più funzionale le applicazioni presenti all’interno dell’app drawer. Come? Tramite il supporto alla cartelle per l’app drawer dove, tramite un sistema decisamente intuitivo di pressioni prolungate sulle icone delle applicazioni, è possibile creare differenti cartelle per racchiudere in un unico spazio virtuale applicazioni che svolgono lo stesso compito.

L’update permette inoltre di avere un dock con tre file di applicazioni, per un totale di 15 app a portata di tap. La funzione è unica nel suo genere, ma potrebbe essere utile per gli utenti che preferiscono avere molte app sulla dock inferiore. La versione 6 di Microsoft Launcher Preview aggiunge poi una serie di ottimizzazioni sotto il cofano, la correzione di vari bug ed il supporto al doppio tap per bloccare il proprio smartphone.

Come aggiornare Microsoft Launcher Preview

Gli utenti interessati alle novità presenti in questo aggiornamento possono scaricare l’ultima versione disponibile del launcher di Microsoft tappando il badge del Play Store sottostante, altrimenti è possibile installare manualmente l’APK scaricando l’ultima release da questo link di APK Mirror.